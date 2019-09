Roma | 18enne trovata impiccata e con le mani legate in un parco Era scomparsa ieri sera

Roma - 18enne trovata senza vita in un parco della città : Il corpo di una diciottenne è stato rinvenuto questa mattina nel parco giochi Galla Placidia, a Roma, non lontano dalla via Tiburtina: a fare la tragica scoperta è stato il custode della struttura, che ha notato la giovane legata ad uno scivolo con una corda ed ha immediatamente allertato i soccorsi. La macabra scoperta I fatti si sono verificati questa mattina al parco Galla Placidia, poco dopo l'apertura dei cancelli del parco giochi del ...

18enne trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi di Roma : Una ragazza di 18 anni, scomparsa ieri sera da casa, è stata trovata impiccata a un gioco per bambini nel parco Galla Placidia a Roma. Aveva le mani legate con delle fascette. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento si propenderebbe per un suicidio. Sembra che la ragazza avesse problemi di depressione. A denunciare la scomparsa erano stati i genitori.