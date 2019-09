Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) Da quando Matteo Salvini a inizio agosto ha fatto cadere il governo con l’obiettivo dial voto, la sua principale attività quotidiana è diventata trovare un capro espiatorio per i suoi disastri di strategia politica. La risposta sta nella legge costituzionale, che consente al capo dello Stato di individuare nuove maggioranze in grado di formare un esecutivo, prima di indire nuove elezioni. E Mattarella le ha trovate nella partnership tra Movimento cinque stelle e Pd. Giorgia Meloni e Pierluigi Biondi – foto Getty Tra un “Mai col Pd” e discorsi sull’attaccamentopoltrona di tutti i partiti italiani tranne il suo, Salvini ha trovato un fido alleato dialettico nel partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il motivo è semplice: secondo i sondaggi, in caso si fosse andati al voto, la Lega avrebbe avuto un exploit simile a quello delle ultime europee, ma non ...

brumaio27 : RT @O_Strunz: L'Aquila. Il sindaco FdI sostiene il Festival Incontri a patto che non ci siano #Saviano e #ZeroCalcare. E poi hanno la facci… - antocalderone : Perché Zerocalcare e Saviano devono andare a L’Aquila, alla faccia del sindaco - MilanoCitExpo : Perché Zerocalcare e Saviano devono andare a L’Aquila, alla faccia del sindaco #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -