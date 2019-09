Mediaset | Emanuela Folliero passa in Rai e accusa | I progetti stavano a zero

Emanuela Folliero - colpo di scena : fuori da Mediaset dopo 30 anni. “Mi tenevano in panchina” : Emanuela Folliero, la notizia che spezza il cuore ai suoi fan. La nuova stagione televisiva sta per cominciare e il pubblico non vede l’ora di conoscere tutte le novità dei programmi più amati. Tra le novità più inaspettate c’è l’addio di Emanuela Folliero a Mediaset. Cosa? Ma come? Lei era una certezza, una garanzia e ora se ne va? Esatto ma il suo non è un vero e proprio addio… In un’intervista al settimanale Oggi, la bella conduttrice col ...

Emanuela Folliero addio a Mediaset approda in Rai a Detto Fatto : Emanuela Folliero lascia Mediaset e soprattutto Rete4, la celebre annunciatrice stanca di “stare in panchina” approda a Detto Fatto su Rai2 dal 16 settembre. In una lunga intervista concessa ad Oggi, la Folliero ha spiegato le sue ragioni. Nel 2018 aveva lasciato gli annunci e da quel momento: “Mi tenevano in panchina – ha spiegato in un’intervista sul settimanale Oggi – per non fare nulla. Progetto veri per ...