Guida tv Venerdì 13 settembre | programmi tv di oggi

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 13 settembre 2019)tv13– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Tale e Quale Show Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×13 1a Tv + SWAT 2×17-18 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 20:35 Italia- Grecia pallavolo maschile Canale 5 ore 21:30 Quo Vado? Rete 4 ore 21:25 Gunny Italia 1 ore 21:25 X-Men: L’inizio La7 ore 21:15 Vittime di guerra Tv8 ore 21:25 X Factor 13 – Audizioni 1a Tv Free Nove ore 21:25 Viva la libertà Clicca qui per il Calcio in tv Serie Tv e Film in Tv13– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×13 1a Tv + SWAT 2×17-18 1a Tv TopCrime ore 21:10 The Closer 3×03-04 Giallo ore 21 Hinterland 1×02 Rai Premium ore 21:20 In arte Nino film tv Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 1993 1×03-04 Fox ore 21:00 Romolo + Guly FoxLife ...

TestiFra : RT @gazzettamodena: #DANONPRDERE Domani in omaggio con la #GazzettadiModena la guida a Festivalfilosofia Inserto speciale di 20 pagine per… - gazzettamodena : #DANONPRDERE Domani in omaggio con la #GazzettadiModena la guida a Festivalfilosofia Inserto speciale di 20 pagine… - gazzettamodena : @festivalfilosofia #festivalfilo19 #Modena #Carpi #Sassuolo Festival Filosofia: venerdì 13 settembre la Gazze… -