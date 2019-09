Draghi taglia tassi e riavvia Qe E Trump torna ad attaccare la Federal Reserve

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) Mariova all-in e riarma il bazooka della Bce: giu' il tasso sui depositi, riavvio del Qauntitative easing, nuove condizioni piu' favorevoli per i prestiti a lungo termine alle banche e una 'forward guidance' ancora piu' accomodante. Non manca niente nel pacchetto di stimoli approvato dal consiglio direttivo dell'Eurotower. Neanche l'auspicio che ora anche la politica di bilancio faccia la propria parte per risollevare le sorti dell'economia europea. Il taglio delle stime di crescita dell'Eurozona operato dai tecnici dell'Eurotower testimonia che i rischi verso il basso sono cresciuti e che il tempo di agire non puo' piu' essere rimandato. I mercati applaudono e lo spread tra Btp e Bund cala ai minimi da maggio 2018. Mentre Donaldnon perde occasione perla Fed che annuncera' le sue decisioni suimercoledi' prossimo.- GIU' IL TASSO SUI DEPOSITI Il tasso ...

