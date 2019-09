Craig Warwick svela i motivi del suo ricovero | Una rara forma di trombosi

Craig Warwick e la verità sulla malattia : ‘Avrei potuto morire in qualunque istante’ : A qualche settimana dal ricovero, Craig Warwick spiega che cosa gli è successo e cosa lo ha portato in ospedale. Lo scrittore e sensititvo, oltre che ex concorrente de L’isola dei famosi, rivela su Instagram di aver avuto una rara forma di trombosi alle vene dell’intestino che avrebbe potuto farlo morire in qualsiasi momento. “Mi trovavo a Milazzo, non mi sentivo bene già da giorni, forse da mesi, così ho deciso di fare le ...

Craig Warwick dimesso dopo quasi 20 giorni : i gesti di Tartaglione e Cucinotta : Come sta Craig Warwick? Si mostra sorridente su Instagram: finalmente è tornato a casa dopo 19 giorni passati in ospedale Craig Warwick è tornato a casa. dopo 19 giorni di ricovero, ha scritto il messaggio che tutti aspettavano con ansia: è stato dimesso e adesso si trova nella sua abitazione, dove ha mostrato un sorriso […] L'articolo Craig Warwick dimesso dopo quasi 20 giorni: i gesti di Tartaglione e Cucinotta proviene da Gossip e Tv.

Craig Warwick - l'ex naufrago ricoverato in ospedale : “Ho bisogno di voi - pregate il mio angelo” : “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo”. Con queste parole, che accompagno lo scatto del suo braccio con una flebo attaccata, pare, per una trasfusione di sangue, Craig Warwick, scrittore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha comunicato di essere stato ricoverato all’ospedale di Milazzo. “Ringrazio i medici e lo staff…”, aggiunge. Non sono ancora note le cause del ricovero, ma ...

