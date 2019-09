Ambra Lombardo salta l’ospitata a Pomeriggio 5? “Non è il caso”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 12 settembre 2019)Cinque,perde l’aereo: rinviata l’ospitata dalla d’Urso?, dopo aver comunicato di essere tornata single, è una degli ospiti più attesi della nuova edizione di5. Non è ancora stato confermato il giorno in cui la bella professoressa apparirà negli studi di Cologno, ma qualche ora fa ha comunicato sul suo profilo Instagram di aver perso un aereo per Milano, senza però aggiungere altro sulla sua meta. In molti hanno sospettato chefosse diretta da Barbara d’Urso a5, ma che a causa di un imprevisto ha perso l’aereo, rimanendo così in Sicilia.ha chiesto anche ai suoi fedeli sostenitori di smetterla di chiederle informazioni riguardanti la sua storia con Kikò Nalli, perché al momento non si sente ancora in grado di poter affrontare questo tipo di conversazione. La mia storia ...

zazoomblog : GF Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio - #Nalli #Ambra #Lombardo #detti #addio - zazoomnews : Ambra Lombardo silenzio rotto sulla fine con Kikò: la risposta pubblica - #Ambra #Lombardo #silenzio #rotto - zazoomblog : Karina Cascella contro Ambra Lombardo: Kikò meriti di più. Meglio perderla una così - #Karina #Cascella #contro… -