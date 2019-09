Xiaomi sta per aprire un altro Mi Store in Italia | ecco dove

Xiaomi lancia una nuova stampante portatile e un power bank wireless da 10.000 mAh : Xiaomi annuncia una nuova stampante portatile, in vendita a partire ad 40 euro, e un power bank wireless da 10.000 mAh con ricarica fino a 18 watt. L'articolo Xiaomi lancia una nuova stampante portatile e un power bank wireless da 10.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché - se siete sportivi - dovreste acquistare HONOR Band 5 invece di Xiaomi Mi Band 4 : siete indecisi tra HONOR Band 5 e Xiaomi Mi Band 4? Scopriamo quali sono i vantaggi della soluzione HONOR rispetto alla rivale di Xiaomi. L'articolo Ecco perché, se siete sportivi, dovreste acquistare HONOR Band 5 invece di Xiaomi Mi Band 4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data : Secondo quanto riporta un blog russo, Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 saranno annunciati in Cina il 24 settembre, insieme ad altri dispositivi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data proviene da TuttoAndroid.

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio. L'articolo Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand. L'articolo Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un robot da cucina smart che costa appena 126 euro : Solista Solo smart Cooker è una cucina intelligente compatta finanziata da Xiaomi che combina tre funzioni in una: pentola, cucina a gas e cappa aspirante. Il gadget culinario viene fornito con una potenza massima di 1600 W e impiega un preciso sistema di controllo della temperatura che la mantiene fino al punto in cui sta per essere generato il fumo, in modo da assicurare che non si formi fuliggine in cucina e sollevare il "cuoco" dal ...

Xiaomi Mi 9T Pro brilla in questa nuova colorazione bianca - che arriverà in Europa : nuova colorazione in arrivo per Xiaomi Mi 9T Pro, pronto a tingersi di bianco secondo Roland Quandt. Ecco varie immagini che ce lo mostrano per bene in tutta la sua bellezza ed eleganza. L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro brilla in questa nuova colorazione bianca, che arriverà in Europa proviene da TuttoAndroid.

Costano appena 25 euro le nuove scarpe Xiaomi MIJIA Sport Shoes 3 : Xiaomi ha presentato oggi la terza generazione delle scarpe da ginnastica targate MIJIA, le cui suole sono state realizzate con una particolare tecnica. L'articolo Costano appena 25 euro le nuove scarpe Xiaomi MIJIA Sport Shoes 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi MIJIA LCD Digital ha un anno di autonomia e costa appena 6 euro : Xiaomi ha lanciato una campagna di crowdfunding per MIJIA LCD Digital, una tavoletta grafica che costa pochissimo e promette un'autonomia di un anno. L'articolo Xiaomi MIJIA LCD Digital ha un anno di autonomia e costa appena 6 euro proviene da TuttoAndroid.

Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon : ecco come acquistare quella originale : Fate Attenzione a dove acquistate Xiaomi Mi Band 4: alcuni rivenditori stanno facendo i "furbi" su Amazon e stanno truffando i clienti con dei cloni. ecco come distinguerli dal prodotto originale. L'articolo Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon: ecco come acquistare quella originale proviene da TuttoAndroid.

Cercate uno spazzolino smart? Ecco il nuovo di Xiaomi - che costa appena 25 euro : Xiaomi lancia il nuovo spazzolino da denti elettrico Mijia T500: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita per la Cina, dove è disponibile da oggi. L'articolo Cercate uno spazzolino smart? Ecco il nuovo di Xiaomi, che costa appena 25 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare - con tante novità : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, con ...

E sì - ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi : costa circa 50 euro : Moestar Spaceship smart Pet Nest di Xiaomi è un piccolo rifugio per cani e gatti dotato di funzionalità intelligenti, come la regolazione della temperatura e il monitoraggio del sonno. Ecco caratteristiche e prezzo. L'articolo E sì, ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi: costa circa 50 euro proviene da TuttoAndroid.