X Factor 13 | le audition al via stasera su Sky Uno – Le novità

(Di giovedì 12 settembre 2019) X13, si parte, 12 settembre, su Sky Uno e live anche su NowTV. Il venerdì in chiaro su TV8. Ledi quest’anno. Già da lunedì la tv estiva si è ufficialmente spenta e si è accesa quella autunnale, con la nuova stagione che pian piano si sta popolando di nuovi e vecchi programmi in tutte le reti. Proprio come le reti in chiaro, la stagione degli show del giovedì riparte anche su Sky, proprio da, giovedì 12 settembre, dove Sky Uno ospiterà la prima puntata della tredicesima edizione di X. La puntata sarà poi disponibile on-demand e su NowTV (e anche live). L’appuntamento non è cambiato, sempre alle 21:15, ma è una delle poche cose che è rimasta uguale, visto che nel tavolo dei giudici non rivedremo Fedex, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi. Quest’anno l’edizione parte anche senza “scandali” lasciandosi alle spalle questioni ...

