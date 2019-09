Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANONO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO POLO IN DIREZIONE EUR, CHIUSA LA CARREGGIATA LATERALE, ILÈ DEVIATO IN QUELLA CENTRALE ALTRO INCIDENTE IN VIA PELLEGRINO MATTEUCCI RALLENTAMENTI TRA VIA GIROLAMO BENZONI E VIA GIACOMO BOVE IN DIREZIONE VIA OSTIENSE PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON ...

romadailynews : Traffico Roma del 11-09-2019 ore 13:30: SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-09-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Caserta-Napoli - Coda A1 Roma-Napoli Coda tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord per traffico intenso -