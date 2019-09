Roma-Sassuolo | streaming e tv | dove vedere la 3a giornata di Serie A

Romania - il ct Contra : “Chiriches titolare al Sassuolo” : “Quante possibilità abbiamo per qualificarci ad Euro 2020? Con le ultime due sconfitte, adesso, è un po’ più difficile. Non possiamo fare passi falsi, dobbiamo vincerne il maggior numero possibile. Ora affronteremo Norvegia e Svizzera, poi in casa il Malta e domenica le Far Oer. Se vinciamo queste partite, abbiamo qualche possibilità di qualificarci”. Sono le dichiarazioni di Cosmin Contra, commissario tecnico della ...

Sassuolo - presentati Defrel e Romagna. L’ad Carnevali : “Voto al mercato? 8” : “Ho sentito il mister, ho valutato tanti aspetti e alla fine ho seguito il cuore. La squadra è forte, abbiamo tanti nazionali e tanti giovani interessanti: possiamo fare bene”. Parla così in conferenza stampa Gregoire Defrel, l’attaccante tornato al Sassuolo in prestito dalla Roma alla fine della sessione estiva di mercato. “Avrei potuto scegliere la Sampdoria, ci ho pensato un po’ perché anche a Genova sono ...

Calciomercato - Cagliari e Sassuolo al lavoro per lo scambio Goldaniga-Romagna : Ultime ore di Calciomercato, le società sono al lavoro per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, si muovono anche Cagliari e Sassuolo, contatti per provare a chiudere uno scambio interessante. Il club sardo ha messo nel mirino Edoardo Goldaniga, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio tentativo di proporre uno scambio inserendo Filippo Romagna, centrale classe 1997. Il Cagliari è reduce da due sconfitte ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Defrel verso il ritorno al Sassuolo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie sulle trattative giallorosse. Defrel verso il ritorno al Sassuolo, idea last minute Mandzukic per l'attacco

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Criscito su rigore gela la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE risultati prima giornata Serie A, PRIMI TEMPI Cagliari-Brescia 0-0 Spal-Atalanta 2-1 (6′ Di Francesco, 26′ Petagna, Gosens 34′) Roma-Genoa 2-2 (6′ Under, 16′ Pinamonti, 30′ Dzeko, 43′ Criscito (R)) Verona-Bologna 1-1 (15′ Sansone (R), 36′ Veloso) Sampdoria-Lazio 0-1 (37′ Immobile) Torino-Sassuolo 1-0 (14′ Zaza) FINE PRIMI ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Dzeko riporta in vantaggio la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino-Sassuolo 1-0 32′: DE SILVESTRI! Grande inserimento del terzino destro che sfiora il raddoppio di testa. SPAL-ATALANTA 2-1 34′: GOSENS! accorcia LE DISTANZE LA DEA! Grande stacco di testa del terzino sinistro e Atalanta di nuovo in partita! ROMA-GENOA 2-1 30: Dzeko!!!! CHE GOL HA FATTO!? PAZZESCA AZIONE SOLITARIA DEL BOSNIACO. L’ex Manchester City supera tre giocatori ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : il Genoa pareggia i conti contro la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 25′: GOMEZ! GRANDE PARATA DI BERISHA! L’argentino si vede murare il gol del pareggio. Torino-Sassuolo 1-0 21′: ZAZA! L’attaccante granata sfiora la doppietta e il gol fotocopia dopo l’1-0. HELLAS VERONA-BOLOGNA 0-1 20′: match cattivo al Bentegodi difficile da gestire sin qui. La squadra di Juric fatica a ripartire. Spal-ATALANTA 1-0 ...

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

Amichevoli - la Roma rimonta la Ternana : pari del Parma - vittorie per Sassuolo - Ascoli e Pordenone : Roma-Ternana 3-1 La Roma, grazie a una doppietta di Cengiz Under e al sigillo finale di Defrel, ha vinto, per 3-1, il secondo test odierno, contro la Ternana. Nell’amichevole pomeridiana di Trigoria, dopo il 7-0 inflitto al Rieti in mattinata, si sono distinti, oltre all’autore dei primi due gol giallorossi, Pastore, che sembra molto ispirato, e Spinazzola, molto propositivo, ha fornito l’assist per la rete di Defrel, e ...