Omicidio Piacenza | esce dal carcere Silvio Perazzi | presunto complice di Sebastiani

Piacenza - Omicidio Elisa : Massimo l'ha uccisa - poi le ha inviato messaggi e ha dormito con lei : Nuovi ed inquietanti dettagli emergono sul delitto di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia (Piacenza) scomparsa il 25 agosto scorso e ritrovata morta tra i boschi sabato 7 settembre. Massimo Sebastiani, operaio 46enne ora rinchiuso nel penitenziario "Le Novate" con l'accusa di omicidio e di occultamento ha raccontato agli inquirenti di aver strangolato la giovane e dopo la sua morte, di averle inviato messaggi su WhatsApp e di aver ...

Omicidio Piacenza : Sebastiani ha dormito alcune notti accanto al corpo di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani, il 45enne indagato per l'Omicidio di Elisa Pomarelli, avrebbe dormito per alcune notti accanto al corpo della donna, assassinata dopo una lite e poi gettata in una scarpata in un bosco a Sariano di Gropparello, nel Piacentino.Continua a leggere

Omicidio Piacenza - in un video gli ultimi istanti di vita di Elisa Pomarelli. Le riprese delle telecamere di sorveglianza : Gli ultimi attimi di vita di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa a Piacenza, sarebbero in un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini il delitto si può intuire e la lite con il suo assassino è palese. Massimo Sebastiani ha discusso furiosamente con la ragazza – come si vede dal filmato realizzato nel giardino della sua casa. A quel punto le avrebbe messo le mani al collo. Da un’immagine della telecamera posta ...

Piacenza - Omicidio Elisa Pomarelli : l'OdG ritiene superficiali i termini usati dai media : Continua ancora a far parlare il caso della 28enne Elisa Pomarelli, brutalmente assassinata il 25 agosto scorso da Massimo Sebastiani a Carpaneto, nel piacentino. Il corpo esanime della giovane è stato trovato il 7 settembre scorso nei boschi della zona, sepolto sotto il fogliame. Qui Massimo l'aveva seppellita probabilmente dopo averla strangolata in seguito ad uno scatto d'ira. L'uomo ora è stato arrestato, ma per ben 13 giorni aveva fatto ...

Omicidio Piacenza - oggi autopsia su Elisa e interrogatorio Sebastiani : Omicidio Piacenza, oggi autopsia su Elisa e interrogatorio Sebastiani Il 45enne, che ha confessato il delitto, sostiene di aver agito perché era ossessionato dalla donna che voleva interrompere la frequentazione. Dubbi su come e dove è stata uccisa la 28enne. Arrestato per favoreggiamento il padre dell'ex compagna di ...

Omicidio Piacenza : "Elisa uccisa perché non voleva più vedere l'amico" : E' questa l'ipotesi al momento più accreditata dagliinquirenti di Piacenza che indagano sull'uccisionedell'impiegata piacentina di 28 anni, il cui cadavere è statorecuperato dai vigili del fuoco dopo che il 45enne, Massimo Sebastiani.arrestato dopo una fuga di quasi due settimane, haconfessato il delitto

Omicidio Piacenza - il pm : «Elisa assassinata perché non voleva più vedere Massimo». Gay Center : «Uccisa due volte - come donna e lesbica» : Elisa Pomarelli sarebbe stata uccisa perché voleva terminare la sua frequentazione con Massimo Sebastiani. È questa l'ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti di...

Elisa Pomarelli sarebbe stata strangolata. Il punto sull'Omicidio di Piacenza : Si definiscono i contorni dell'omicidio di Elisa Pomarelli e della latitanza dell'assassino reo confesso Massimo Sebastiani, il tornitore di 45 anni arrestato sabato dopo 13 giorni di caccia all'uomo nei boschi del Piacentino. Nella notte i carabinieri hanno arrestato Silvio Perazzi, il padre di una sua ex fidanzata, accusato di "favoreggiamento personale" in omicidio per aver coperto gli spostamenti di Sebastiani. In particolare l'uomo avrebbe ...

Omicidio Piacenza - la sorella di Elisa : "Da piccole ti dicevo 'non temere - i lupi non esistono'. Poi il lupo ti ha presa" : “Da piccole ti dicevo: ‘Dai Eli, non aver paura i lupi mannari non esistono!’. E invece ora il lupo ti ha presa”. Sono le parole scritte su Facebook da Debora Pomarelli, sorella di Elisa, la 28enne uccisa a Piacenza per un amore non corrisposto.Per il corpo della ragazza, vittima del 45enne Massimo Sebastiani, è stata confermata per le prossime ore anche l’autopsia per stabilire con precisione la causa della ...

Piacenza - Massimo Sebastiani ha confessato l'Omicidio di Elisa Pomarelli : Pentito e collaborativo fin dai primi momenti della cattura, Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato dai carabinieri, ieri pomeriggio, sepolto in una buca in una zona impervia in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. ...

Omicidio Piacenza - arrestato l'ex suocero di Sebastiani : è stato complice nella fuga : Nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi, è stato arrestato in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi.l Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza fa sapere che ulteriori dettagli ...

Omicidio di Piacenza : è stato arrestato il padre dell'ex compagna di Sebastiani : È stato arrestato la scorsa notte Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, l'uomo arrestato ieri e accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Silvio Perazzi è stato catturato nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi, con l'accusa di "favoreggiamento personale" in ...

Omicidio Piacenza - arrestato anche l'ex suocero di Massimo Sebastiani : «Lo ha aiutato nella fuga - sapeva tutto» : Massimo Sebastiani è stato arrestato e ha indigato agli inquirenti dove si trovava il corpo di Elisa Pomarelli. Dopo giorni di mistero si è arrivati alla verità sul...