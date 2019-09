Matteo Salvini | partita la campagna acquisti Perché no? Un terremoto in

Matteo Salvini e gli aerei di Stato - Corte dei Conti : "No danni erariali - ma indagatelo lo stesso" : Trentacinque voli in 11 mesi. È questo il nuovo chiodo fisso contro Matteo Salvini e su cui si sta concentrando l'attenzione dei magistrati contabili. I voli, tutti utilizzati per partecipare a eventi istituzionali, non avrebbero causato alcun danno erariale. Motivo questo per cui la Procura laziale

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “Illegittimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...

Matteo Salvini vale quattro Luigi Di Maio. O almeno - questo dice Google : Matteo Salvini vale come quattro Luigi Di Maio. Questa almeno sembra essere la conclusione che si può trarre dai numeri condivisi da Google relativamente all’interesse generato online dai leader di partito. L’analisi è stata fatta prendendo come riferimento il database di Google Trends, che evidenzia i gradi di interesse per un argomento in scala 1:100. Il dato che viene misurato è il numero di ricerche che vengono fatte in un dato periodo sul ...

Grazie - Matteo Salvini : Da quando Salvini ha rotto l’alleanza coi Cinque Stelle l'Italia ha ottenuto tutto quel che voleva, dal commissario all’economia, alla flessibilità di bilancio, sino alla ricollocazione dei richiedenti asilo in Francia e Germania. Tutto Grazie allo spauracchio Salvini, e alla paura che prenda davvero il potere in Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini - primo addio alla Lega : Carmelo Lo Papa lascia il gruppo alla Camera - chi è il "trasformista" : Prima è stato tirato per la giacchetta da tutta la Lega, o quasi, affinché scaricasse il M5s e archiviasse il governo gialloverde. Poi, pur avendo sì sbagliato il tempismo, Matteo Salvini è stato criticato da alcuni esponenti del Carroccio per aver dato il là alla crisi. Ed in questo contesto, si re

Elisabetta Trenta sottosegretario agli Interni - una provocazione a Matteo Salvini? : Incassata la fiducia di Camera e Senato, nel governo Conte-bis si apre una seconda caccia alla poltrona. In ballo i ruoli di viceministro e sottosegretario in primis. Il primo vertice si terrà oggi, mercoledì 11 settembre. Uno dei punti più delicati quello relativo alla delega ai servizi segreti, un

Matteo Salvini - il retroscena incrociato Pd-M5s : "Un patto politico per emarginarlo - ci sta anche Berlusconi" : "Il governo durerà - è la profezia di Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia grande sponsor dell'inciucio tra il suo Pd e il M5s - e non perché c'è Conte, cioè per la nuova suggestione mediatica, ma durerà perché ha il compito di superare un sistema ibrido come l'attuale". Il retroscena di Augu

Matteo Salvini vede già la palude : È facile facile, per una macchina da propaganda come Salvini: ”È nato il governo Conte-Monti”. È bastato l’endorsement del Professore, il mostro dell’austerity per i sovranisti. Vale mezzo discorso: “Volete fare la rivoluzione e ora vi ritrovate con Monti e Casini”. Ancora più facile, dopo la successiva istantanea, quando Monti, uscendo dall’emiciclo, abbraccia il nuovo ...

Matteo Renzi marca a uomo Matteo Salvini : appena il leghista finisce di parlare lascia il Senato : Una marcatura a uomo, strettissima, quella di Matteo Renzi su Matteo Salvini. Quella del piddino primo artefice dell'inciucio con il M5s: proprio lui, primo nemico dei grillini e che dei grillini ha fatto i suoi primi avversari. Ma tant'è, il resto è storia. Storia un po' storta e in divenire in aul

Giuseppe Conte durissimo contro Matteo Salvini al Senato : "Perché non sei un leader" : Risponde al fuoco, Giuseppe Conte. Pochi minuti prima, al Senato, il durissimo intervento di Matteo Salvini, quasi 30 minuti di attacchi al "premier traditore". Da par suo, il presidente del Consiglio, apre il suo intervento replicando proprio all'ex ministro dell'Interno e leader della Lega: "Molte