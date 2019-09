Il CEO di Huawei torna a parlare di HarmonyOS | non è pronto per gli smartphone

Huawei P40 potrebbe arrivare con HarmonyOS - parola del CEO di Huawei : HarmonyOS per smartphone potrebbe arrivare già il prossimo anno con Huawei P40 e famiglia. Lo conferma Richard Yu, il CEO di Huawei , che in occasione di un'intervista ha parlato di questa eventualità. L'articolo Huawei P40 potrebbe arrivare con HarmonyOS , parola del CEO di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei - 3 - 1 miliardi di euro e 3mila posti di lavoro in Italia. Il CEO Thomas Miao : "Ci aspettiamo regole trasparenti sul 5G" : Huawei, la società cinese leader delle telecomunicazioni, ha annunciato investimenti per più di 3 miliardi di dollari in Italia nell'arco dei prossimi tre anni. Si prevede la creazione di 3mila posti di lavoro. L'annuncio del ceo in Italia della compagnia cinese, Thomas Miao, ceo di Huawei Italia, è arrivato lunedì mattina insieme alla richiesta di certezze di "regole trasparenti" sul 5G.