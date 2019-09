Gli editori alla presenza di Mattarella | “Nessun futuro senza istruzione e scuola”

TravaGlio - editoriale su De Micheli e sul Governo : 'Così non arrivate a fine mese' : Marco Travaglio ha, come al solito, affidato il proprio pensiero alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano per manifestare poco gradimento nei confronti di quelle che sono state le parole del neo Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Partito Democratico si era espressa su quello che sarebbe stato il programma del suo Ministero. Tra le parole che hanno maggiormente urtato il Movimento Cinque Stelle ...

Final Fantasy XIV è diventato il miGliore MMO sul mercato - editoriale : Con l'avvento di Shadowbringers, ultima espansione ad entrare nella famiglia di Final Fantasy XIV, il team guidato da Naoki Yoshida ha raggiunto una serie di incredibili traguardi. Nel 2019, non esiste titolo che sia stato meglio recepito da parte dell'utenza: tanto nelle versioni PC quanto in quelle PS4, infatti, la nuova costola dell'MMO targato Square-Enix si è piazzata in vetta a tutte le classifiche di preferenza, scavalcando colossi come ...

TravaGlio - editoriale contro Salvini : 'Quel che dovrebbe non lo fa' : La condotta di Matteo Salvini è finita spesso nel mirino della critica. Sono in tanti a ritenere che, in qualche caso, il suo comportamento è andato al di fuori delle righe. In particolare Marco Travaglio, nel suo consueto editoriale apparso su Il Fatto Quotidiano, ha scelto di elencare una serie di fatti in cui a chi è a capo del Viminale si sarebbe probabilmente richiesto un comportamento differente. Un'analisi che parte però da un precedente ...

E-book - la nuova legge suGli sconti penalizza tutta l’editoria : La nuova legge “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura” approvata alla Camera e che ora dovrà passare al vaglio del Senato, a mio avviso, penalizza tutto il settore. In particolare, l’articolo 8 annuncia che gli sconti potranno essere al massimo del 5% per raggiungere il 15% per i libri di testo. Inoltre, prevede che le case editrici, per un solo mese all’anno, potranno offrire sconti fino al 20%, con esclusione dei ...

La Juve sceGlie eFooball PES 2020 - editoriale : Con una mossa a sorpresa Juventus e Konami hanno annunciato ieri di aver stretto un accordo di esclusiva. Questo vuol dire che dalla prossima stagione il logo, le magliette e lo stadio dei campioni d'Italia saranno presenti solo in eFootball PES 2020. EA Sports FIFA 20, l'acerrimo rivale della simulazione giapponese, dovrà accontentarsi della rosa ufficiale. Questo vuol dire che Ronaldo e compagni saranno presenti anche nel nuovo capitolo del ...