Dopo 13 anni di attesa | arriva la conferma | non è il cibo che fa ingrassare di più in età

In arrivo la reunion dei Bauhaus Dopo 13 anni per un unico concerto : Il 2019 è l'anno della reunion dei Bauhaus, una notizia che sa di resilienza dopo l'attacco cardiaco che ha colpito il frontman Peter Murphy nei giorni della sua residency a New York. L'annuncio arriva proprio dal canale Instagram della voce di She's In Parties, che nelle ultime ore ha postato la locandina del concerto che la band terrà all'Hollywood Palladium di Los Angeles il 3 novembre. Lo show sarà unico, e sarà il primo concerto che ...

Ritrovata dal suo stalker Dopo 5 anni : "I miei dati rivelati dall'Enel" : Aurora Vigne La ragazza si era trasferita a Torino per iniziare una nuova vita e nascondersi dall'ex stalker. Ma dopo cinque anni - per errore - all'uomo sono stati comunicati tutti i dati della vittima e il nuovo indirizzo Rintracciata dal suo stalker per colpa dell'Enel. Questa vicenda assurda di Torino vede protagonista Grazia, nome di fantasia. La ragazza era fuggita nel capoluogo piemontese per nascondersi dal suo ex fidanzato, ...

Ritrovata dal suo stalker Dopo cinque anni : "I miei dati rivelati per sbaglio dall'Enel" : Erano passati cinque anni da quando aveva visto per l’ultima volta il suo stalker, ma la donna aveva continuato a vivere nell’incubo che potesse cercare lei e la sua famiglia. E proprio per questo aveva deciso di fuggire dalla Puglia e trasferirsi a Torino, dove sperava di trovare finalmente un po’ di serenità. Ma proprio una volta trasferitasi nella città, lo stalker l’ha Ritrovata. A raccontare la storia ...

I ChuChu sono tornati Dopo 20 anni su Apple Arcade : SEGA è incredibilmente entusiasta di confermare che i ChuChu e i KapuKapu stanno tornando nel primo, vero, seguito di ChuChu Rocket!™, ChuChu Rocket! Universe™. 20 anni dopo che ChuChu Rocket! ha invaso il Dreamcast per diventare la prima vera esperienza multiplayer online per tantissimi giocatori, i ChuChu sono tornati in un nuovo episodio. La storia è tutta nuova, ma l’obiettivo per i giocatori è sempre ...

11 settembre - 18 anni Dopo la tv non dimentica : 18 anni dopo l'11 settembre, la tv italiana riesce a proporre ancora contenuti inediti per ricordare l'orrore di quella giornata che cambiò il mondo occidentali e diede il via a una delle guerre più lunghe, e inconcludenti, della contemporaneità. In occasione dell'anniversario, quindi, dell'11 settembre 2001, diversi canali propongono film e documentari per omaggiare le vittime, ricordare gli eventi di quella incredbile giornata, riflettere ...

Sesso Dopo i 60 anni : come viverlo e i benefici : Fare l’amore dopo i 60 anni fa bene alla salute e ciò vale sia per gli uomini, sia per le donne. Tra gli ultimi studi che lo hanno dimostrato possiamo ricordarne uno condotto da un’equipe scientifica dell’Anglia Ruskin University di Cambridge (UK). La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Sexual Medicine, è partita con il fine di esplorare un ambito sul quale ci sono ancora molti ...

Donna di 49 anni muore improvvisamente Dopo aver vomitato sei volte in soli 50 minuti : Una morte improvvisa quella di una Donna di 49 anni avvenuta sotto gli occhi atterriti della figlia. La Donna come ogni giorno si era alzata alle sei di mattina ma era pallidissima. La figlia le aveva detto di tornare a letto ma la Donna non ne aveva voluto sapere ma dopo qualche minuto aveva iniziato a vomitare. La Donna aveva vomitato per sei volte in 50 minuti, poi aveva perso i sensi e non si era più risvegliata. La ...

11 settembre - 18 anni Dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al World Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il World Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

Turiste tedesche tornano a Diano Dopo 50 anni per salutare vigile : Era il 1969, quando Theresia e Christa vennero a Diano Marina per la prima volta. A cinquant'anni di distanza hanno voluto nuovamente incontrare quel vigile (Elio Vitali) che era stato così premuroso e gentile con loro. Hanno atteso cinquant’anni per tornare a Diano Marina, in provincia di Imperia, dove avevano trascorso la villeggiatura, spinte da un unico desiderio incontrare e ringraziare quel vigile, che allora - siamo nel 1969 - era stato ...

Nasce il loro bambino e decidono di vestirlo a giorni alterni maschio e femmina - solo Dopo cinque anni rivelano il sesso - perché lo hanno fatto : Una coppia di genitori, dopo la nascita del loro bambino hanno deciso di vestirlo a giorni alterni, una volta da maschietto e una da femminuccia per ben 5 lunghi anni senza rivelare a parenti e amic se fosse maschio o femmina. Il bambino, infatti, lo vestivano a giorni alterni e sia i familiari che gli amici non sapevano il sesso . Questa coppia di genitori, Beck Laxton e Kieran Cooper, vive a Sawston nel Cambridshire e il papà ...

Il dramma di Natasha - 23 anni : scomparsa per 3 settimane - muore poche ore Dopo il ritrovamento : Natasha Conabeer, studentessa ventitreenne presso l’Università di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, era scomparsa il 18 agosto scorso mentre stava andando a casa dei suoi genitori. Domenica mattina, dopo 3 settimane, era stata ritrovata viva. dopo poche ore la triste notizie del suo decesso in ospedale.Continua a leggere

Immobile a segno in Nazionale : un gol-liberazione arrivato Dopo due anni : E’ stato un gol-liberazione arrivato dopo due anni. Ciro Immobile si gode la vittoria della Nazionale ma anche il ritorno

Leclerc infiamma Monza - trionfo Ferrari Dopo 9 anni : trionfo Ferrari con Charles Leclerc a Monza. Il pilota monegasco vince davanti alla Mercedes di Bottas il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino piu' alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc e' la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa. Terza posizione nel Gran Premio d'Italia a Monza per la Mercedes di Lewis Hamilton. ...