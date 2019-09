Basket | Mondiali 2019 | il tabellone delle semifinali Programma | orari e tv

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio australiano a metà ultimo quarto (71-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-57 Due liberi di Dellavedova. +14 a cinque minuti dalla fine. 69-57 Layup di Ingles ed in poco tempo l’Australia torna sul +12. 67-57 Importanti due canestri australiani che spengono un po’ la rimonta Ceca. 63-55 Che inizio di quarto per i cechi. Ancora Pumprla. 7-0 di parziale e timeout per l’Australia. 63-53 Pumprla trova il -10 con l’appoggio al vetro. 63-51 ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : parità a metà terzo quarto (41-41) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-44 TRIPLA DI GOULDING! L’Australia vola verso la semifinale. 57-44 1/2 di Satoransky dalla lunetta. 57-43 Fantastico lavoro di Bogut in post. 55-43 Ingles alza e Bogut chiude l’alley oop. L’Australia ora è in pieno controllo. Timeout per la Rep.Ceca. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 53-43 Bogut serve Kay per il +10 australiano. 51-43 GOULDING! Tripla ...

Mondiali Basket : clamorosa eliminazione degli Stati Uniti battuti dopo 13 anni di vittorie : La nazionale infarcita di stelle della NBA ha dovuto cedere ai quarti di finale alla Francia (89-79) in un match che ha visto gli americani perdere una imbattibilità in campo internazionale che durava da 13 anni. La Francia è la 7a nazionale a poter vantare un successo sugli USA con gli Nba in campo. La prima semifinale sarà Francia-Argentina, la seconda Spagna contro la vincente tra Australia e Rep. Ceca.Continua a leggere

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio australiano all’intervallo (33-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Australia avanti di misura su un’ottima Rep.Ceca. Grande equilibrio nei primi venti minuti. 16 punti di Mills da una parte, 13 di Auda dall’altra. 33-30 Grande azione della Repubblica Ceca. Satoransky serve Auda che con il gancio sinistro segna sopra la testa di Dellavedova. 33-28 Grande schiacciata di Landale. 22 secondi all’intervallo. Nuovo ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà secondo quarto (27-26) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-28 Dellavedova fa saltare tutta la difesa e appoggia comodamente al vetro. Timeout per la Rep.Ceca. Due minuti alla fine del secondo quarto. 27-26 Il solito immenso Patty Mills. 24-26 Schiacciata mostruosa di Auda. 22-22 Bel canestro nel traffico di Dellavedova. 20-22 La prontissima risposta di Schilb. 20-19 Tripla di Goulding. 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : parità a fine primo quarto (17-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con il sottomano. FINISCE IL primo quarto! Perfetta parità dopo dieci minuti molto divertenti. Tredici punti per uno scatenato Patty Mills. 17-17 Grande rimessa dell’Australia con Kay che schiaccia sulla sirena del primo quarto. 15-17 Pumprla trova un canestro anche un po’ fortunoso. Ultima azione del quarto per ...

Basket - Mondiali 2019 : la Francia batte gli Stati Uniti ai quali non basta un grande Donovan Mitchell - transalpini in semifinale con l’Argentina : Nel terzo quarto di finale dei Mondiali di Cina 2019 giocato a Dongguan la Francia elimina gli Stati Uniti dalla corsa per il primo posto battendoli per 89-79. Dopo un primo quarto quasi di studio, chiuso sul 18-18, la Francia comincia piano piano a prendere il largo fino ad arrivare sul 27-22, poi subisce un parziale di 7-0 da Team Usa ma ne restituisce con gli interessi uno di 9-0, sono soprattutto Evan Forunier con un 3 su 4 da tre e Rudy ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : ottimo inizio di partita dei cechi (5-8) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Arresto e tiro di Mills. Sembra non fermarsi più. 13-15 Ancora un Auda scatenato. Due minuti alla fine. 13-13 Auda con decisione arriva al ferro e pareggia. 13-11 Tripla importante di Auda. 13-8 MIIIIIILS! TRIPLAAAAA! inizio pazzesco del numero 5 australiano. 10-8 Ingles con uno splendido sottomano mancino. 8-8 Tripla di Mills! Otto punti per il giocatore degli Spurs. 5-8 Tre rimbalzi ...

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di Basket dalla Francia : Gli stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di basket dalla Francia, che ha vinto il quarto di finale giocato oggi per 89 a 79. È il peggior risultato della nazionale statunitense dal 2002, quando fu eliminata ai quarti dalla

Mondiali di Basket - la Francia elimina gli Usa di coach Popovich e conquista la semifinale. Gobert e Fournier firmano il colpaccio : La Francia firma l’impresa dei Mondiali di basket, a prescindere da come finirà l’avventura in Cina. La Nazionale transalpina ha battuto ed eliminato gli Stati Uniti nei quarti: 89-79 alla sirena. Il match è stato segnato dalle prestazioni di Rudy Gobert ed Evan Fournier da una parte e dalla serataccia di Kemba Walker dall’altra. Ma non ci sono solo la doppia-doppia del pivot degli Utah Jazz e i 22 punti del giocatore degli ...

Mondiali Basket 2019 – USA troppo piatti : Gobert trascina la Francia in semifinale - eliminati i campioni in carica : Francia da urlo! Gli USA di Gregg Popovich eliminati ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 Un quarto di finale spettacolare, quello di oggi tra USA e Francia: un match non alla pari di Argentina-Serbia, ma comunque ricco di colpi di scena e giocate da urlo. La formazione di Gregg Popovich ha ceduto oggi alla Francia, venendo clamorosamente eliminata dai Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Gobert ed i francesi hanno ...

Mondiali Basket - le magie di Campazzo e i 20 punti del 39enne Scola : così l’Argentina ha eliminato la favorita Serbia. Gli highlights : Iniziano con una sorpresa i quarti di finale del Mondiale di basket di Cina 2019. La Serbia, una delle favorite per il successo finale, perde 97-87 contro l’Argentina. Merito di una partita oltre ogni aspettativa per i sudamericani, trascinati dal 39enne Luis Scola e da Facundo Campazzo, autori rispettivamente di 20 e 18 punti. Inutili dalla parte opposta per la squadra di Djordjevic i 21 punti di Bogdan Bogdanovic e i 18 di Nemanja Bjelica. In ...

Mondiali Basket - Spagna batte Polonia 90 a 78 e va in semifinale : Rubio top scorer (19 punti) con tre triple e nove assist. Gli highlights : La Spagna accede alle semifinali del mondiale di basket in Cina. A Shanghai, la nazionale di Scariolo ha superato la Polonia 90-78 entrando tra le prime quattro del torneo dopo l’Argentina. Top scorer degli spagnoli Rubio con 19 punti, ma anche 9 assist e 5 rimbalzi. Nelle file dei polacchi in evidenza Slaughter, che però non è bastato per contenere anche i 16 punti di Fernandez, un Gasol da 10 punti e 7 assist, oltre ai 32 messi a referto ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : in palio la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dei quarti di finale – Cronaca Argentina-Serbia – Cronaca Spagna-Polonia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Australia-Repubblica Ceca, ultimo quarto di finale del Mondiale di basket 2019. Da oggi cominciano le sfide ad eliminazione DIRETTA ed infatti sono in programma i primi due quarti di finale. Si parte alle ore 13.00 con la super sfida tra i ...