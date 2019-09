E Poi C’è Katherine dal 12 settembre al cinema con Emma Thompson e Mindy Kaling E Poi C’è ...

Coppa Bernocchi 2019 : il percorso ai raggi X. Il circuito della Valle Olona per fare la differenza : La città di Legnano (Milano) si prepara per la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, che andrà in scena domenica 15 settembre e coinvolgerà la città del Carroccio, sede di partenza e arrivo, diversi comuni dell’altomilanese, e altrettanti della provincia di Varese, la parte decisiva del percorso. Ricordiamo che la Coppa Bernocchi è valevole come seconda prova del Trittico Lombardo tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. Ma adesso andiamo ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle semifinali. Date - orari - tv - streaming e programma : Spagna-Australia e Argentina-Francia. Sono queste le due semifinali dei Mondiali 2019 di Basket. Dopo la qualificazione raggiunta ieri dalle Furie Rosse e dall’Albiceleste, oggi è stato il giorno degli australiani e dei francesi, quest’ultimi capace di eliminare nel proprio quarto di finale gli Stati Uniti. Fuori Team USA e Serbia, le due grandi favorite della vigilia. Pronostico dunque apertissimo, con la promessa che saranno due ...

Basket - Mondiali 2019 : le qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spagna e Francia staccano i pass europei : Si è concluso con la giornata di oggi il primo passaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono infatti definite le prime sette squadre (Giappone escluso, in quanto Paese ospitante) qualificate per la rassegna a cinque cerchi. Gli ultimi due pass che erano rimasti in bilico, quelli europei, sono ora definiti per mezzo della vittoria dell’Australia nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. A portarli a casa sono Spagna e Francia, ...

Basket - Mondiale 2019 : Australia in semifinale! Sconfitta 82-70 la Repubblica Ceca. Ora la sfida alla Spagna : L’Australia, per la prima volta nella sua storia giocherà una semifinale ai Mondiali di Basket. Lo farà contro la Spagna, venerdì. Decisivo al raggiungimento di tale risultato la vittoria ai danni della Repubblica Ceca per 82-70 nell’ultimo quarto di finale in programma. Una partita molto più complicata del previsto, ma che alla fine vede primeggiare gli oceanici con talento ed esperienza internazionale. Fondamentali i 24 punti di ...

Tour of Britain 2019 : Dylan Groenewegen si impone in volata - Matteo Trentin torna leader della generale : Non solo Vuelta. In contemporanea con l’ultimo grande giro stagionale si corre anche un’altra corsa a tappe per il circuito europeo di ciclismo su strada: il Tour of Britain. Oggi è andata in scena la quinta frazione: partenza ed arrivo in quel di Birkenhead, di 174 chilometri. Percorso piuttosto pianeggiante, con qualche strappo a provare a scombinare le carte in tavola: alla fine però è stata volata con Dylan Groenewegen che si ...

Una medica olandese è stata assolta in un importante processo su un caso di eutanasia : Una medica olandese è stata assolta in un importante processo che potrebbe fare da precedente per i casi di eutanasia praticata sui pazienti con demenza senile nei Paesi Bassi. Tre anni fa la medica aveva praticato l’eutanasia su una donna

Migliori smartphone Android | La classifica di settembre 2019 : Quali sono i Migliori smartphone Android? Quale smartphone Android acquistare? Sei arrivato nella pagina giusta, quella che ti illustrerà la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a settembre 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da tutti i produttori come Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, Xiaomi, OnePlus, ecc. Il mercato degli smartphone […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di ...

Spyro Reignited Trilogy - recensione : Su Nintendo Switch sta uscendo il mondo. L'agenda di quest'ultima parte del 2019 è a dir poco ricca di spunti e tutti sono alla ricerca di buoni motivi per ottimizzare le uscite, scegliendo solo i titoli degni del loro portafogli. Possiamo darvi una mano dicendovi che la qui presente trilogia di Spyro può tranquillamente essere messa nella lista dei titoli da recuperare in seguito. I motivi possono essere molteplici. Per prima cosa molti di voi ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 00 : PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA ...

Lega Lazio : grazie a Zingaretti e Raggi boom Tari pro capite : Roma – “Il boom della Tari pro-capite nel Lazio rispecchia il fallimento sulle politiche dei rifiuti dovuto all’immobilismo e all’irresponsabilita’ del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma Virginia Raggi”. E’ il commento del capogruppo e dei consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, Laura Corrotti e Daniele Giannini sul report di ...

Valeriani : Roma necessita di impianti e azienda efficienti : Roma – “Fare le cose giuste da’ soddisfazione. Aver chiuso Malagrotta e’ stato giusto come aver chiuso ieri il tmb di Salario. Roma pero’ ha bisogno di impianti e di una politica seria sui rifiuti. Ha bisogno di un’azienda sana ed efficiente, ha bisogno di una strategia sulla raccolta differenziata e di una coraggiosa scelta sugli impianti: la Capitale e i cittadini Romani, che pagano la Tari piu’ alta ...

FP Cgil : aggressione caposquadra Ama - sampietrino contro auto : Roma – aggressione a Roma nei confronti di una dipendente dell’Ama. “Ieri sera attorno alle 22.30- scrive su facebook la Fp Cgil della municipalizzata- una caposquadra nella zona 15A (via Monte Cucco) ha subito una grave aggressione da parte di due persone non identificate che hanno lanciato un sampietrino contro il mezzo aziendale”. “Il tutto e’ avvenuto dentro gli spazi aziendali, in una zona che ha margini ...

Alluvione Livorno - chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco Filippo Nogarin : Nella tragedia, avvenuta a settembre 2017, persero la vita otto persone. Nogarin è indagato per omicidio colposo insieme all'ex capo della protezione civile Riccardo Pucciarelli

Uccise e bruciò Sara - ergastolo per Paduano. Pena aumentata per stalking Video : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine Pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la Pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio