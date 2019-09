Tre persone sono morte in una sparatoria a Dordrecht | nei Paesi Bassi

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 migranti ancora a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva alTre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

La Ocean Viking ha soccorso alTre 34 persone al largo della Libia : Nella notte tra lunedì e martedì la nave Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, ha preso a bordo 34 migranti soccorsi da una barca a vela tedesca, lo Josefa, a circa 120 chilometri al largo delle

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano Tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Cinque persone sono morte in Corea del Nord e Tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling : Almeno Cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato NordCoreana KCNA. La grande perturbazione ha anche attraversato parte della Corea del Sud, causando la morte di tre

A Battipaglia olTre 36mila persone stanno lasciando le loro abitazioni per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : A Battipaglia, in provincia di Salerno, è iniziato il piano di evacuazione per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale, ritrovata di recente nella zona. Il piano interessa oltre 36mila persone che devono lasciare le loro abitazioni, in attesa che

Reddito di cittadinanza : via libera alla 'Fase 2' - olTre 700mila persone saranno convocate : Via libera alla Fase 2 del Reddito di cittadinanza, il sussidio economico sbandierato dal Movimento 5 Stelle diventato realtà con la precedente Legge di Stabilità. Sono giunte al termine, quindi, le lunghe attese dei percettori del Reddito di cittadinanza che ormai da mesi attendono la collocazione nel mondo del lavoro. Circa 704.595 beneficiari saranno convocati La misura, infatti, mira al contrasto della povertà visto che in Italia il tasso di ...

Scozia - Tremila persone all'Ikea per giocare a nascondino : interviene la polizia : In tremila si sono dati appuntamento all'Ikea di Glasgow per un mega raduno per giocare a nascondino. Ben presto nel negozio si è generato il caos ed è dovuta intervenire la polizia.Continua a leggere

Maltempo : recuperate Tre persone in Abruzzo : recuperate tre persone nell’area della Valle Roveto rimaste bloccate per il Maltempo. Nel tardo pomeriggio due uomini e una donna, originari del frusinate, hanno perso il sentiero a causa delle avverse condizioni meteorologiche mentre erano in cerca di funghi. Allertati tramite la centrale operativa del 118, 4 tecnici della Stazione di Avezzano del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo li hanno cercati e raggiunti e ricondotti a Campo ...

Treviso - allarme sushi contaminato : le persone colpite dall’infezione salgono a 17 : Con due nuovi casi di positività al contagiosissimo virus intestinale Norovirus, salgono a 17 i casi accertati di persone colpite dall'infezione nel territorio provinciale di Treviso nella seconda metà di agosto. Principali sospettate sono le alghe usate nella preparazione del sushi in quanto cibo comune consumato da tutte le persone intossicate e già oggetto di allerta a livello europeo.Continua a leggere

Nigeria - olTre 50 persone rapite in un raid : tra loro donne e bambini : Alcune famiglie hanno già ricevuto una richiesta di riscatto. L'attacco è stato compiuto nel villaggio di Wurma da un centinaio di uomini

Migranti - perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone a bordo : "nave Eleonore ha anticipato la Guardia costiera libica", è scritto in un passaggio del decreto, firmato dai ministri dell'Interno Matteo Salvini, dei Trasporti Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta, con il quale è stato vietato alla nave della Ong tedesca Lifeline di entrare nelle acque territoriali italiane.Continua a leggere

Una barca di migranti è naufragata al largo della Libia : 60 persone sono sopravvissute - molte alTre sono morte : L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM, la sigla in inglese) ha detto che nella notte tra lunedì e martedì c’è stato il naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della città di Khums, nelle acque territoriali della Libia: circa 60 persone

OlTre 50mila persone alla Festa Bikers - la moto protagonista : Oltre 50mila persone hanno raggiunto Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, per la grande Festa delle due ruote. Cinque giornate dense di attività e concerti per la Festa Bikers, nelle quali le moto sono state protagoniste. Fausto Fratelli, presidente di Festa Bikers: "Un fiume in piena di persone, che porta la sua allegria e noi siamo felicissimi". alla ventiduesima edizione della Festa Bikers anche BikerX, la scuola di guida sicura su due ...