La storia di Gears 5 non fa parte di una trilogia

(Di martedì 10 settembre 2019)5 è finalmente arrivato e sembra essere la rivitalizzazione del franchise che in molti stavano aspettando. Si tratta di un buon pacchetto complessivo, compresa la. Ovviamente ci sono alcune cose da risolvere una volta finito il gioco, ma non bisogna pensare al nuovo corso dicome una nuova, secondo il boss di The Coalition, Rod Fergusson.È facile pensare ai nuovi giochi comedi una nuova, conof War 4 gioco introduttivo per il nuovo set di personaggi che hanno preso il centro della scena in5. Fergusson dice che vogliono allontanarsi dal pensare "in termini di".Parlando con GamesBeat, Fergusson ha detto di vederecome una saga in corso, conintegrante di essa. Quindi non bisogna pensare a questo nuovo capitolo come "al secondo di una".

