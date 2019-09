Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) C’è tutto tranne l’. Perché i prodotti presentati dasono di valore e qualità. E l’ecosistema non è mai stato così teso e compatto, integrato verticalmente nelle tecnologie, strutturato nei servizi, preparato nella vendita e nell’assistenza post vendita. Però sul palco dello Steve Jobs Theater,Tim Cook e i suoi hanno presentato per un’ora e 45 minuti le novità che detteranno il passo all’industria tecnologica di consumo per questo Natale, l’effetto sorpresa o l’trascinante, il pathos, sono completamente assenti. Cominciamo da cosa manca: niente 5G per i telefoni ovviamente (si sapeva) ma anche niente pennino per gli11 Pro e Pro Max (i nomi si sapevano) o connessione Usb-C. Grande rilievo per11, che è sostanzialmente la nuova versione dell’XR, perché è quello che costa relativamente ...

MilanoCitExpo : iPhone 11, emozione Apple, dove sei finita? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - AppleNews_it : RT @StefanoOlivari: Le anticipazioni sulla presentazione dell'#iPhone11 non ci stanno facendo vibrare di emozione, speriamo quindi che sian… - StefanoOlivari : Le anticipazioni sulla presentazione dell'#iPhone11 non ci stanno facendo vibrare di emozione, speriamo quindi che… -