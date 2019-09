Info utili sul Jova Beach Party a Linate il 21 settembre | ritiro biglietti dal 12

Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre - Info utili sul concerto dai numeri incerti : orari - ingressi e mezzi pubblici : Si è fatto un gran parlare quest'estate del concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre, evento di chiusura del Love Tour nei palazzetti dello scorso autunno/primavera che arriva mesi dopo l'ultima data della tournée e in uno scenario che inevitabilmente porta con sé pressioni e polemiche. Un azzardo? Un eccesso di ambizione? Un rischio troppo grosso? Probabilmente la scelta di esibirsi al Circo Massimo per Paradiso, ...

Emirates continua la cerca di nuovo personale di bordo in Italia : 6 tappe a Settembre - da Reggio Calabria a Trieste. Tutte le Info utili : Emirates, la compagnia aerea più grande del mondo, cerca canditati Italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A Settembre, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà degli Open days in sei delle principali città Italiane. Date e indirizzi sono i seguenti: Reggio Calabria, venerdì 6 Settembre 2019, ore 9:00 in punto, presso l’hotel Medinblu – Via D. Tripepi 98, 89125 Reggio Calabria RC Brindisi, domenica 8 Settembre ...

Allerta su un farmaco : le donne in età fertile e in gravidanza non devono utilizzarlo - causa gravi malformazioni al feto [Info] : A causa del rischio di malformazioni congenite in feti esposti a fingolimod (Gilenya), fingolimod è ora controindicato nelle: donne in gravidanza donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci I dati post-marketing suggeriscono che neonati nati da madri che erano state esposte a fingolimod durante la gravidanza presentano un aumento del rischio di malformazioni congenite di 2 volte rispetto al tasso osservato nella ...

Billie Eilish e Twenty One Pilots in concerto a Milano : gli orari e le Informazioni utili : Can't wait! The post Billie Eilish e Twenty One Pilots in concerto a Milano: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

Florence + The Machine e The 1975 in concerto a Milano : gli orari e le Informazioni utili : STASERA The post Florence + The Machine e The 1975 in concerto a Milano: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

Info utili e ingressi per il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro il 28 agosto : Il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro raddoppia il successo del live di debutto e torna in spiaggia il 28 agosto con una serie di ospiti e di musica che continuerà fino a tarda notte come capitato nel caso degli altri concerti. Sul palco con Lorenzo Jovanotti compariranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla. Tra gli ospiti, Ackeejuice Rockers, Club Paradiso, ...

Ryanair - doppio sciopero ad agosto e settembre : disagi anche in Italia - le Info utili : doppio sciopero di Ryanair in programma dal 22 al 23 agosto e dal 2 al 4 settembre 2019: in occasione la protesta, lanciata dai piloti con base in Gran Bretagna, sono previsti numerosi disagi per i passeggeri dei voli della compagnia low cost, inclusi diversi scali Italiani, nel pieno della stagione turistica.Continua a leggere

L’AGCOM vuole rendere le bollette telefoniche più semplici e ricche di Informazioni utili : L'AGCOM ha deciso di volere apportare alcune importanti modifiche alle normative che regolano i blocchi di chiamata e le bollette telefoniche L'articolo L’AGCOM vuole rendere le bollette telefoniche più semplici e ricche di informazioni utili proviene da TuttoAndroid.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - Concerto Messina/ Scaletta - tutte le Info utili : Concerto Messina di Laura Pausini e Biagio Antonacci: i due tornano ancora con un tour straordinario. La Scaletta presenta titoli di entrambi

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo - il futuro è già qui – FOTO - PREZZI - Info utili e DETTAGLI : Nello sconfinato panorama della stazioni Meteorologiche è arrivata da pochi anni la Netatmo, realizzata dall’azienda francese specializzata in tecnologie intelligenti e innovative. La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è particolarmente rivoluzionaria perchè consente con un’estrema semplicità di avere tutti i parametri Meteorologici sotto controllo direttamente su smartphone e online da qualsiasi dispositivo e in ogni momento. La ...

Sciopero dei trasporti di oggi - gli orari e le Informazioni utili : Riguarderà tutti i settori del trasporto pubblico locale e nazionale, ma con orari e modalità diverse a seconda del settore e della città

Muse live a Roma : gli orari e le Informazioni utili : Meglio arrivare preparati! The post Muse live a Roma: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.