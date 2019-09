Balneazione | settembre pessimo sulle coste abruzzesi | superati in 33 punti livelli

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2019) Pescara - Interessati Ortona, Montesilvano, Città S.Angelo, Francavilla, Pescara, San Vito, Rocca San Giovanni, San Salvo, Torino di Sangro e Vasto. Forum H2O "Basta un po' di pioggia e puntualmente vien fuori il disastro della depurazione. Dati incideranno sulla classificazione di qualità del prossimo anno". Non servono i proclami poco informati e trionfalistici alla Febbo, le chiacchiere non depurano le acque. Necessario potenziare con personale le strutture di coordinamento regionale e attivare gli investimenti. Undisastroso quello dei campionamenti ARTA dilungo la costa abruzzese per la. Una tabella, quella dell'ARTA, rosso fuoco con ben 33 superamenti dei limiti di legge in molti comuni costieri, fortunatamente alla fine della stagione balneare che si è contraddistinta per il bel tempo che ha limitato le portate ...

