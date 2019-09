Tennis | Rafa Nadal vince per la 4a volta US Open | Medvedev battuto al quinto set

Tennis - Rafa Nadal vince gli Us Open : 03.11 Gli Us Open 2019 sono di Rafa Nadal. Il maiorchino di Manacor, testa di serie n.2, supera al 5° set il 23enne russo Daniil Medvedev,n.5 del seeding,vincendo così per la quarta volta a Flushing Meadows (dopo 2010, '13 e '17) e il suo 19° Slam. Ora è un solo passo da Federer che ne ha ottenuti 20. Finale equilibrata: Nadal, che già a Montreal aveva battuto Medvedev, scappa avanti 2 set a zero, poi subisce la prepotente rimonta del russo, ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Rafael Nadal dà forfait per preservarsi in vista degli US Open : La notizia era nell’aria e la conferma è arrivata: lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal non sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati. Il maiorchino, dopo la vittoria nella Roger Cup (35° 1000 vinto in carriera), ha deciso di non prendere parte al torneo dell’Ohio per preservarsi in vista degli US Open (26 agosto-8 settembre) e non andare a sollecitare eccessivamente il proprio fisico. Una decisione che lo accomuna a Bianca ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza. Spazzato via Daniil Medvedev : Rafael Nadal è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Maters 1000 di Montreal, ha Spazzato via, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set Nadal deve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal va in finale senza giocare - si ritira Gael Monfils : Rafael Nadal conquista la finale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal senza neppure giocare: Gael Monfils risente di quasi due ore e mezza di incontro contro l’altro spagnolo, Roberto Bautista-Agut, e decide di non scendere in campo per giocare il penultimo atto sul cemento outdoor canadese. Lo spagnolo dunque arriva in finale in carrozza e si appresta ad affrontare, non prima delle 22.00 ora italiana il russo Daniil Medvedev, numero ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro Fognini nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Tennis - Rafael Nadal : “Parto per Montreal per confermare il titolo - quindi valuterò se giocare a Cincinnati…” : Rafael Nadal si è preso qualche giorno di meritato riposo dopo il ko nella semifinale di Wimbledon contro Roger Federer. Il maiorchino è riapparso al pubblico nella sua accademia di Tennis di Maiorca, in concomitanza con la presentazione del Challenger a lui intitolato. Questo avvenimento si svolgerà per la seconda stagione consecutiva a fine agosto. Gli occhi di tutti saranno puntati sul 16enne Carlos Alcaraz, considerato addirittura il ...