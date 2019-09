Ricerca | negli adolescenti le reti del cervello si sviluppano in modo diverso tra lui e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Avere a che fare con un figlio in piena pubertà può essere estenuante, tra altalene umorali e ansie improvvise. Ora gli scienziati hanno scoperto che lecerebrali siinnei maschi e nelle femmine durante la pubertà: i ragazzi mostrano un aumento della connettività in alcune aree del, mentre per le ragazze accade il contrario. E’ quanto emerge da uno studio americano presentato al Congresso dell’European College of Neuropsychopharmacology di Copenhagen. Queste analisi si sono concentrate su regioni cerebrali precedentemente identificate come responsabili del rischio di problemi dell’umore. “Nel nostro studio – commenta Monique Ernst del National Institute of Mental Health di Bethesda – abbiamo dimostrato che alcune regioni delsiinnei ragazzi e nelle ragazze ...

sole24ore : La virologa italiana, che lavora negli Stati Uniti, riceverà oggi il premio Pair del Centro Studi Americani. Qui la… - Enzo_DArco : ?? C'è bisogno di guardarsi negli occhi! Il Teatro ti regala quest'opportunità… coglila!! Laboratorio Teatrale Perma… - sergiosaia : RT @vantolam80: Cara Ministra @TeresaBellanova, basta poco per completare la #stabilizzazione dei #precari del @CREA_Ricerca dando così #ri… -