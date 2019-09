Peggioramento in arrivo sulle Isole Maggiori ed estremo Nord-ovest

Previsioni Meteo - nuovo brusco Peggioramento in arrivo Venerdì 6 Settembre : le regioni più colpite [MAPPE] : Un affondo perturbato più consistente, da giorni computato nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo mondiali, sembra oramai con buona probabilità prendere piede nel corso di Venerdì 6 Settembre. Potrebbe essere l’inizio di una fase instabile e anche piuttosto fresca dai connotati prettamente autunnali poi in prolungamento anche nel fine settimane e a buona parte della settimana prossima. In questa sede, tuttavia, valutiamo ...

Peggioramento meteo in arrivo in Sicilia : forti temporali nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...

Previsioni Meteo - Peggioramento in arrivo : forti temporali al Nord - colpite anche le pianure [MAPPE e DETTAGLI] : Prospettive di progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Già a inizio settimana le aree alpine e prealpine, localmente le alte pianure e le zone pianeggianti più vicine alle Alpi in genere, perderanno via via la protezione anticiclonica a opera di correnti umide e instabili atlantiche. Nubi, quindi, in progressiva intensificazione su questi settori settentrionali con rovesci e temporali sempre più diffusi ed estesi, fino ...

Brusco Peggioramento in arrivo : l'AVVISO dell'Aeronautica Militare per Sabato 27 Luglio : Il grande caldo e la stabilità atmosferica protagonisti da giorni dello scenario meteorologico italiano stanno per interrompersi bruscamente per effetto di una vasta saccatura atlantica, che...