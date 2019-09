Pantelleria | turista padovano di 22 anni affitta la canoa e scompare nel nulla

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Da oltre 24 ore e apprensione sull'Isola siciliana per le sorti di un giovanedi 22, Federico Merlo, scomparso neldopo essere uscito per un giro in mare davanti alla costa con laappena noleggiata. L'imbarcazione è stata ritrovata tra gli svolgi insieme a un giubbotto di salvataggio.