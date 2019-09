Executive Board Eca – Una poltrone per due | Adl e Zhang in lizza

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 9 settembre 2019) In rappresentanza dell’Italia c’è da assegnare un posto nell’dell’Eca. I candidati sono Aurelo De Laurentiis ed il presidente nerazzurroEca – Il Corriere dello Sport riporta della corsa a due per un posto neling. Le elezioni si svolgeranno domani. Entrambi i presidenti sono intenzionati a presentare la loro candidatura ma, stando al quotidiano non è del tutto da escludere l’ipotesi che vedrebbe un accordo per dare in Europa un’immagine compatta dell’Italia. Sia Adl chehanno guadagnato credito negli ultimi tempi, il secondo per aver interceduto con i membri cinesi del CIO al fine di assegnare le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina. De Laurentiis all’interno del Marketing and Communication Working Gruop si è sempre occupato di commercio e comunicazione all’interno ...

