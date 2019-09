Zooey Deschanel divorzia da Jacob Pechenik

Fonte : blogo

(Di domenica 8 settembre 2019) 39enne attrice americana protagonista della serie New Girl,è tornata single. Quattro anni dopo le nozze conha annunciato il divorzio.Dopo molte discussioni e un lungo periodo di riflessione, abbiamo deciso stare meglio come amici, soci in affari e co-genitori piuttosto che compagni di vita. Rimaniamo impegnati con i nostri affari, con i nostri valori e soprattutto con i nostri figli. Grazie per aver rispettato la nostra privacy in questo momento.da08 settembre 2019 17:38.

Carbonio_14 : Zooey Deschanel siediti sulla mia faccia pls -