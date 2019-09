VIDEO US Open 2019 | finale femminile Andreescu-Serena Williams | highlights e sintesi

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Pareva finita sul 6-3 5-1, sembrava di nuovo in equilibrio sul 6-3 5-5, si è definitivamente conclusa sul 6-3 7-5. Ladegli USha confermato la maledizione del 24° Slam di, che non arriva mai, lanciando ulteriormente verso l’alto le quotazioni di Bianca. La canadese, con un match interpretato benissimo e in cui ha saputo reagire a un momento di estrema difficoltà, si è presa il terzo torneo dell’anno, il più importante della sua carriera e la quinta posizione nel ranking WTA.USI MIGLIORI PUNTI MATCH POINT PREMIAZIONE CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: lev radin / Shutterstock.com

