Tra i rovi | il fango e i sassi | qui dove Sebastiani ha sepolto Elisa Pomarelli

Un aereo ulTraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una persona : Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo

Suicidio assistito - ProVita : anoressica e bullizzato poTranno “farsi uccidere”. Cappato : “Cercano di spaventare parlando di diritti” : Una nuova campagna contro l’eutanasia legale perché ora c’è “il rischio che il nuovo esecutivo rosso-giallo calpesti il diritto alla vita e all’autentica autodeterminazione è molto alto. Ad essere esposti saranno i più deboli come anziani, malati, giovani“. Una preoccupazione che viene tradotta dall’associazione ProVita e Famiglia con manifesti che sono stati affissi a Roma, Milano e in altre città italiane. Vengono ...

Luca Argentero scatena la bufera : “Parità Tra sessi rovina il romanticismo - donne sempre più forti” : Finisce nel mirino delle critiche un'intervista al divo torinese, che definisce con orgoglio la compagna Cristina Marino una donna "molto poco femminista" e accusa le donne "che si offendono se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola". A suo dire, "l'ossessione per la gender equality ha inibito l'uomo. Ora ti trovi davanti una che ci "prova"". Duramente attaccato, ha risposto via Twitter.

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Calendario scioperi dei Trasporti settembre : agitazioni nelle ferrovie - aerei fermi il 6 : Gli scioperi dei trasporti del mese di settembre saranno più di 30, sia a livello nazionale che locale. Ciò che creerà i maggiori disagi sarà l’astensione dal lavoro a livello nazionale del personale aereo, oltre a varie agitazioni regionali nel settore ferroviario. Le altre agitazioni a livello locale interesseranno il trasporto su autobus di parecchie regioni d’Italia. Sciopero nazionale Alitalia il 6, il 21 e il 23 Il primo sciopero del ...

Versiliana 2019 - botta e risposta Tra Calenda e Bersani sul governo Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il conTrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

Chiofalo al limite : “Persona pericolosa - vuole rovinarci la vita” - c’enTra Selvaggia? : Francesco Chiofalo esplode su Instagram: il nuovo sfogo del fidanzato di Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo è finito, suo malgrado, al centro di un gossip di Uomini e Donne che però ha travolto anche la sua relazione con Antonella Fiordelisi. Era stata diffusa, infatti, una presunta chat tra lui e la nuova tronista Giulia, ma ovviamente, […] L'articolo Chiofalo al limite: “Persona pericolosa, vuole rovinarci la vita”, ...

Nubifragio in Sardegna - bomba d’acqua su Cagliari e provincia : sTrade allagate e disagi : Un violento acquazzone si sta abbattendo sulla Sardegna. Le aree maggiormente colpite dalla pioggia, accompagnata da raffiche di vento, è quella di Cagliari e provincia, dove si registrano allagamenti, strade chiuse alla circolazione e alberi caduti. Tra le aree più a rischio ci sono Pirri e Quartu Sant'Elena.Continua a leggere

Emergenza infortuni Real Madrid : “I troppi allenamenti rovinano i calciatori - chi dice il conTrario è ignorante” : Non esiste la bacchetta magica As completa la doppia pagina sugli infortuni muscolari al Real Madrid – ben sei dall’inizio di stagione, sotto accusa il preparatore Dupont – con un intervento del dottor José Gonzalez. Intervento i cui contenuti ricordano molto l’intervista che il Napolista fece la scorsa stagione allo staff del Napoli guidato dal preparatore Francesco Mauri. Gonzalez parte dagli infortuni, ovviamente, e ...

Nancy Brilli : “L’ultimo provino in Rai? Mi dissero che il mio trucco lo facevano a Tale e Quale Show. Mi Trattarono con arroganza - per ferirmi” : “Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora, niente più. Eppure nei loro show continuano a invitarmi”. A parlare così è Nancy Brilli che racconta al settimanale Chi del provino sostenuto nel 2015 per avere la parte da protagonista nella serie L’Oriana, sulla vita di Oriana Fallaci. Parte che poi è andata a Vittoria Puccini. A spingerla a pubblicare tutto su Instagram, ...

Nancy Brilli contro la Rai : "Trattata con arroganza da una funzionaria". Ecco il video del provino incriminato : L'attrice romana si era proposta per interpretare Oriana Fallaci nella fiction 'L'Oriana', ma il ruolo andò a Vittoria...

Treviso - la piazza si Trasforma in un bordello a cielo aperto. Scandalo in provincia : Case chiuse ricostruite come all' epoca del loro splendore, per rievocare "il mestiere più antico del mondo", quando i portoni di questi bordelli si trovavano accanto a quelli delle botteghe di artigiani, ormai quasi scomparse... E poi spettacoli burlesque, eseguiti mentre si mangia rigorosamente, u

Bitter Sweet - Trama episodio 61 : Pelin rovina la festa di compleanno dell'Aslan : Come già sapranno i fan di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, a partire dalla prossima settimana l’appuntamento con lo sceneggiato tornerà ad occupare la fascia pomeridiana soltanto con un episodio al giorno. Le anticipazioni di lunedì 26 agosto 2019, dicono che una sorpresa organizzata da Nazli Piran per il marito Ferit Aslan, avrà delle spiacevoli conseguenze. L’architetto durante il party del suo compleanno in cui parteciperanno anche tutti ...

Crisi di governo - Pd : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Berlusconi : "Subito maggioranza di centrodesTra o elezioni anticipate" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche e sull'immigrazione. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto