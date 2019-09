Gli utenti potrebbero dover installare le app Google manualmente su Huawei Mate 30 e

TCL MOVETIME è uno smartwatch 4G progettato per Gli utenti anziani : MOVETIME è uno smartwatch 4G di TCL che fornisce aiuto all'utente anziano con funzioni che includono geolocalizzazione, geofencing personalizzato e funzionalità SOS, oltre al monitoraggio delle attività e del sonno e ai promemoria per appuntamenti e farmaci da assumere. L'articolo TCL MOVETIME è uno smartwatch 4G progettato per gli utenti anziani proviene da TuttoAndroid.

Google accusata da Brave di tracciamento deGli utenti attraverso pagine Web nascoste : Dal team di Brave, un browser incentrato sulla privacy con la sua criptovaluta nativa, arriva una grave accusa nei confronti di Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google accusata da Brave di tracciamento degli utenti attraverso pagine Web nascoste proviene da TuttoAndroid.

Spotify accoglie le lamentele deGli utenti : ritornerà il widget su Android : Spotify ha confermato che in un prossimo aggiornamento restituirà il widget agli utenti Android, in seguito alle loro innumerevoli proteste per la sua rimozione. La notizia è stata confermata oggi da un community manager di Spotify spiegando che la decisione di ripristinare il widget è stata presa dopo aver valutato il feedback degli utenti, specificando che la società apprezza il loro contributo e le loro idee. L'articolo Spotify accoglie le ...

Google Foto su Web prova a miGliorare Gli algoritmi di riconoscimento facciale grazie aGli utenti : Gli algoritmi di riconoscimento facciale di Google Foto fanno un lavoro "impressionante" e presto potrebbero migliorare ancora. Scopriamo come L'articolo Google Foto su Web prova a migliorare gli algoritmi di riconoscimento facciale grazie agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Come Android 10 migliora la gestione per le aziende e per Gli utenti con problemi di udito : Android 10 è stato rilasciato ufficialmente e porterà numerose novità per le grosse aziende, oltre a interessanti miglioramenti per le persone con problemi di udito. L'articolo Come Android 10 migliora la gestione per le aziende e per gli utenti con problemi di udito proviene da TuttoAndroid.

"iPhone XS Max a prezzi stracciati" : falsi siti con il marchio di Repubblica usati per rubare i dati aGli utenti : Continua l'avvelenamento, veicolato attraverso le pubblicità sui social, con pagine in cui vengono riprodotti loghi, impaginazione e firme di Repubblica per scopi malevoli: ingannare i lettori convincendoli a fantomatici acquisti o imperdibili occasioni. Tutto falso

Pasta cacio e pepe - la ricetta autentica e Gli errori da evitare : La cacio e pepe è - insieme alla Pasta alla carbonara, all'amatriciana e alla gricia - uno dei primi piatti più famosi della cucina laziale. La cosa straordinaria è che, per realizzarla, bastano appena tre ingredienti, che tra l'altro si conservano a lungo in frigo e in dispensa e quindi si possono tenere sempre a portata di mano per risolvere con successo cene dell'ultimo minuto: la Pasta, il formaggio e ...

Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei “mi piace” dai post deGli utenti : Il sito di tecnologia TechCrunch ha scoperto che Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei like – i “mi piace” – dai post degli utenti, come sta già facendo in via sperimentale su Instagram, social network controllato proprio da Facebook. Jane

Eros Ramazzotti - il taglio di capelli scatena Gli utenti : "Vai a giocare anche tu nel Cagliari?" : Eros Ramazzotti preso di mira dagli utenti del web: "Vai a giocare anche tu nel Cagliari?''. L'ex marito di Michelle Hunziker esibisce un taglio alla mohawk nella foto che lo ritrae insieme alla figlia Aurora. Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram della 22enne, cattura l'attenzione dei followe

Spotify testa un pulsante in-app per creare i podcast e spingere Gli utenti verso Anchor : Spotify sta testando un nuovo pulsante all'interno della sua app che incoraggerà le persone a creare un podcast. Il leaker Jane Wong ha individuato un nuovo pulsante "Crea podcast" nella libreria di podcast di Spotify che indirizzerà gli utenti all'app Anchor se già installata oppure alla relativa pagina web informativa. L'articolo Spotify testa un pulsante in-app per creare i podcast e spingere gli utenti verso Anchor proviene da TuttoAndroid.

Il Monopoli chiede che brano suonare dopo i goal - Gli utenti commentano con '7 Miliardi' : 'Sette Miliardi' di Massimo Pericolo è sicuramente uno dei brani simbolo del 2019 del rap italiano, annata ancora una volta estremamente fortunata per il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, ed altrettanto felice per l'artista di Brebbia classe 1992. Sette Miliardi è ancora il brano simbolo di Massimo Pericolo Pubblicato a gennaio, 'Sette Miliardi' è tutt'ora il pezzo più noto del rapper autore di 'Scialla Semper', che ...

World of Warcraft Classic : Gli utenti hanno creato delle "file virtuali" per uccidere i nemici : La community di giocatori non smette mai di stupire. Come ben sapete, World of Warcraft Classic ha aperto i suoi server oggi e com'era prevedibile c'è un grande afflusso di utenti. Molti sono nuovi di questa esperienza, mentre altri, già veterani, ne approfittano per fare un tuffo nel passato.Tuttavia, c'era da aspettarselo, molte regioni del gioco pullulano di giocatori che rallentano ovviamente la progressione nel gioco. Nonostante ciò, nel ...

Dati personali deGli utenti europei più al sicuro grazie al progetto Credential : Si chiama Credential il progetto finanziato dalla Commissione Europea per incrementare la protezione dei Dati personali. Nella società di oggi è uno strumento che potrebbe rivestire grande importanza, considerato il numero di persone che accede ai servizi online, e alle quali è necessario garantire che i propri Dati siano al sicuro contro gli attacchi degli hacker. Lo scopo secondario è combattere le paure e le insicurezze delle persone che per ...

Secondo un sondaggio l’ingresso jack audio da 3 - 5 mm è importante solo per l’1% deGli utenti mobile : Stando ad un sondaggio, su 3.640 intervistati soltanto l'1% ha dichiarato di ritenere l'ingresso jack audio una delle tre caratteristiche ritenute fondamentali L'articolo Secondo un sondaggio l’ingresso jack audio da 3,5 mm è importante solo per l’1% degli utenti mobile proviene da TuttoAndroid.