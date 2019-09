F1 | GP Italia 2019 | le previsioni meteo Pioggia fitta a Monza | dovrebbe smettere per la

Venezia 2019 : due Italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

LIVE Italia-Polonia volley - Finale 3°-4° Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre si giocano il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, Finale per il terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre sono pronte per scendere in campo alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e andare a caccia della medaglia di bronzo, l’obiettivo è quello di tornare sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta (oro ...

Basket - Italia-Porto Rico Mondiali 2019 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Termina il Mondiale dell’Italia. Dopo la sconfitta con la Spagna, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri, la squadra di Meo Sacchetti chiude la sua rassegna iridata sfidando il Porto Rico. Una partita che non ha più nulla da dire per entrambe le squadre, ma comunque l’Italia vuole vincere per concludere con un successo questo Mondiale e allentare in parte la delusione per il ko di venerdì. Italia-Porto Rico, ultima ...

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : Leclerc sogna la vittoria - ma incombe la pioggia su Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Italia (8 settembre) – La griglia di partenza del GP Italia – La cronaca delle qualifiche del GP Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, 14° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza andrà in scena una corsa che si preannuncia particolarmente tesa. Lo si è definito “Effetto Spa”. Sta di fatto che il buon ...

LIVE Italia-Porto Rico basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono salutare con una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Porto Rico ai raggi X – I risultati di ieri (7 Settembre) – La cronaca di Italia-Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, ultima sfida del Mondiale di basket per gli azzurri. Si chiude la rassegna iridata per la squadra di coach Meo Sacchetti, che cerca una vittoria per salutare al meglio la competizione. La sconfitta con la Spagna, che ha ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia vuole chiudere con una vittoria contro Porto Rico : chiudere il Mondiale al meglio, vincendo con Porto Rico e rispettando la maglia azzurra. Questo è l’obiettivo dell’Italia, in quella che è l’ultima sfida della rassegna iridata cinese per la squadra di Meo Sacchetti. La sconfitta con la Spagna, che ha sancito l’eliminazione di Datome e compagni, brucia ancora tantissimo nell’animo degli azzurri, ma domani contro i Portoricani deve arrivare una vittoria di voglia e ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia vuole consolarsi col bronzo - caccia alla medaglia contro la Polonia : Conquistare il bronzo per consolarsi e cancellare parzialmente la sconfitta subita nella semifinale di ieri. L’Italia scenderà in campo con questi obiettivi, oggi pomeriggio (ore 16.00) le azzurre affronteranno la Polonia nella finale per il terzo posto degli Europei 2019 di Volley femminile: mettersi al collo una medaglia è il target minimo per la nostra Nazionale che non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la Serbia e che dunque ...

F1 - GP Italia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi domenica 8 settembre si disputa il GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si corre sullo storico tracciato di Monza. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista brianzola dove andrà in scena una gara vibrante e appassionante, le previsioni meteo parlano di una gara soleggiata ma attenzione perché potrebbero esserci degli imprevisti che rimescoleranno le carte in tavola. Il tracciato ad altissimo velocità è ...

Rugby - Test Match estate 2019 : gli USA vincono in Canada e scavalcano l’Italia nel ranking : Nella notte italiana si è chiuso il weekend internazionale di Rugby e con esso anche la finestra estiva di Test Match in preparazione alla Coppa del Mondo, che tra meno di due settimane prenderà il via in Giappone: a Vancouver, in Canada, gli USA vincono in rimonta e scavalcano l’Italia nel ranking mondiale. Canada-USA 15-20 Padroni di casa arrembanti e subito a segno dopo 2′ con la meta di McRorie, trasformata da Nelson, il quale al ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari vuole spezzare il tabù di Monza - ma le insidie non mancheranno : Monza è in fermento. Il circuito sta già vibrando. L’attesa per il ritorno al successo della Ferrari sul circuito di casa nel Gran Premio d’Italia di Formula Uno è talmente vasta che si respira l’atmosfera delle grandissime occasioni. Era il lontano 2010, al volante della Rossa c’era Fernando Alonso, e in quella occasione si realizzò l’ultimo trionfo di una vettura di Maranello sulla pista di casa. Charles Leclerc e ...

Baseball - Europei 2019 : Italia contro la Croazia per proseguire il proprio cammino : Dopo il successo per 16-2 nella giornata di ieri contro la Francia, la Nazionale Italiana di Baseball scende in campo quest’oggi a Solingen, in Germania, nella seconda giornata degli Europei 2019 contro la Croazia, per una sfida da non sbagliare in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri ripartiranno dalle note liete di ieri, specie dal monte di lancio, dal quale sono state concesse appena – corse alla selezione transalpina, mentre ...

Italia-Porto Rico basket oggi in tv - Mondiali 2019 : orario - programma e streaming : E’ il giorno dell’ultimo ballo dell’Italia a questi Mondiali di Cina 2019: gli azzurri di Meo Sacchetti lasciano Wuhan e l’Oriente con la sfida a Porto Rico. Entrambe le formazioni hanno già virtualmente le valigie in mano, dopo aver perso contro Spagna e Serbia, sebbene in modalità diverse, gli incontri decisivi per avere delle speranze di arrivare alla fase ad eliminazione diretta. L’unico scopo della sfida, a ...

Italia-Croazia baseball oggi - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo l’esordio di ieri con la Francia, l’Italia si appresta a disputare la sua seconda partita agli Europei di baseball contro la Croazia. La formazione balcanica ha esordito in questa rassegna continentale spaventando la Spagna, tenuta dietro per sette inning e capace di vincere soltanto nel finale. Gli azzurri, invece, hanno impiegato più tempo del previsto per battere la Francia con il punteggio di 16-2 solo perché la pioggia ha ...

LIVE Italia-Polonia - Finale 3°-4° posto Europei volley femminile 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Oggi (8 settembre) alle ore 16.00 l’Italia si giocherà il terzo posto agli Europei 2019 di volley femminile contro la Polonia. Le ragazze di Davide Mazzanti si sono dovute arrendere dinnanzi a una Serbia strepitosa. Nella seconda semiFinale le polacche hanno alzato bandiera bianca al cospetto di una Turchia stratosferica. Per le azzurre, quindi, sarà l’occasione per cogliere un podio di prestigio e per ritrovare il giusto equilibrio ...