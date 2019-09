Venezia, attivisti occupano red carpet

Circa 400del Comitato "No Grandi navi" stanno occupando il reddella Mostra del cinema in corso al Lido di. Chiedono un segnale al mondo del cinema e della cultura. "Chiediamo di unirsi a noi per domandare un'inversione di marcia e un cambio di prospettiva per salvare il pianeta",si legge nel loro post su Facebook. "Venite, unitevi a noi sul tappeto rosso: chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica, che il mondo smetta di girare le spalle di fronte alla castastrofe climatica".(Di sabato 7 settembre 2019)