Thegiornalisti concerto Circo Massimo Scaletta e ospiti | pochi minuti al via!

Thegiornalisti : anche Elisa e Calcutta tra gli ospiti del concerto al Circo Massimo di Roma : Ecco la lista completa

Thegiornalisti - è a rischio "flop" il concertone al Circo Massimo - : Pina Francone La band ha venduto 25mila biglietti, che non sono pochi: sono però insufficienti a riempire il Circo capitolino Il concertone dei Thegiornalisti al Circo Massimo potrebbe ridursi a concerto, se non addirittura a concertino. L'andamento delle vendite dei biglietti per l'evento al parco capitolino, appuntamento fissato al 7 settembre, non sta andando infatti a gonfie vele. Spieghiamo. Al momento, il gruppo indie ha ...

