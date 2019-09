Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Le diagnosticano un, ma dopo due anni scopre di essere sana. Protagonista della vicenda è l’expadovana, attiva dal ’69 al 1985, sul palco di Sanremo insieme a Marcella Bella e poi ancora su quello di Canzonissima, che ora hato la Ulss Euganea per un presunto caso di malasanità. La, oggi 65enne, residente a Piove di Sacco, in provincia di Padova, ha accusato i medici di averla costretta a “un inutile ciclo” di chemioterapia e radioterapia, con conseguenti malesseri e uno stato di prostrazione fisica e psicologica. Come riporta il Corriere del Veneto, la, che ha posato anche come modella per Playboy e Playmen, nel 2015 si è sottoposta a test e diversi analisi per scoprire di avere unmaligno. Subito sono arrivate le cure, le chemioterapie e altri farmaci potenti e dolorosi. Poi, nel 2017, la ...

repubblica : Chemio per un tumore inesistente, l'ex cantante Marisa Sacchetto vittima di malasanità [news aggiornata alle 16:12] - Corriere : Diagnosi di tumore per l’ex cantante: «Ma non era vero che ero malata, denuncio i medici» - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Marisa Sacchetto, l’ex cantante denuncia: “Mi hanno diagnosticato un tumore inesistente” -