Lippi | “Ferguson? Un fratello | duellavamo su tutto e vincevo”

(Di sabato 7 settembre 2019) Sportsmail ha proposto una lunga intervista a Marcelloche ha raccontato il suo lungo rapporto di amici e avversari con Sir Alex Ferguson. Si sono dati battaglia sui campi quando erano rispettivamente alla guida di Juve e Manchester United ed hanno vinto tanto. Ma il loro rapporto è sempre stato di reciproco rispetto ed amicizia fuori dalla rivalità del campo di gioco Tanti gli aneddoti chestenta a decidere quale raccontare durante l’intervista “Ferguson è come un. Ci siamo scambiati molti regali, una volta gli ho portato da Torino i gianduiotti per i suoi nipoti, ma alla fine se li è mangiati lui. Anche il vino, quello buono della mia Toscana. Lui adorava mandarmi le Matrioske russe, con scatole nelle scatole contenenti il ​​suo Whisky Maccallan del 1971. Un giorno devo chiamare Alex e chiedergli un’altra scatola” Amici ma sempre pronti a ...

