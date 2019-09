US Open 2019 | saranno Serena Williams e Bianca Andreescu le finaliste a Flushing Meadows

Golf - European Tour 2019 : Paul Casey leader dopo il primo giro nel vento del Porsche European Open - bene Migliozzi : Mentre il PGA Tour si ferma per qualche settimana nella classica pausa estiva che segue il Tour Championship, in Europa il Golf non rallenta ed è tempo di Porsche European Open 2019. Il par 72 del Green Eagle Golf Course di Amburgo (Germania) ha accolto tutti in questa prima giornata con un fortissimo vento e gli score sono stati molto alti tanto che appena sette atleti sono riusciti ad abbattere il muro dei 70 colpi. Il gran protagonista di ...

Open days 2019 : palestre e impianti aperti : Roma – Sulla scia della ‘Notte bianca dello sport’, arrivano a Roma gli ‘Sport Open days 2019′: un evento che permettera’ a numerosi impianti sportivi comunali e palestre scolastiche di rimanere aperti il sabato per ospitare eventi e manifestazioni di carattere sportivo. Si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 settembre e coinvolgeranno quasi tutti i municipi romani per un totale di 107 strutture aperte. Alla ...

Berrettini-Nadal - US Open 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Azzurro nettamente sfavorito : servirà un miracolo : Matteo Berrettini è diventato senza se e senza ma il personaggio di questi ultimi giorni in tema di sport. L’Azzurro sta emozionando tutti per l’eccezionale percorso compiuto allo US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. La semifinale centrata non faceva, di certo, parte dei suoi obiettivi e la sua scalata sembra inesorabile. L’ostacolo però che gli si pone davanti non è uno qualunque perché Rafael Nadal (n.2 del ...

VIDEO Rafael Nadal US Open 2019 : l’intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

VIDEO Matteo Berrettini - US Open 2019 : la conferenza stampa dopo la vittoria su Monfils : Matteo Berrettini centra la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro batte il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva ed ora attende lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Berrettini in conferenza stampa a fine match. LA ...

VIDEO Nadal-Schwartzman - US Open 2019 : highlights e sintesi della partita. Lo spagnolo va in finale in tre set : Matteo Berrettini incontrerà nella semifinale degli US Open di tennis l’iberico Rafael Nadal, che ha battuto nella notte italiana l’argentino DIego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match più combattuto di quanto non dica il punteggio finale di 6-3 7-5 6-2, maturato in poco meno di tre ore di gioco. Di seguito le immagini più belle del match. highlights RAFAEL NADAL CONTRO DIEGO ...

US Open 2019 - di scena le semifinali femminili : Svitolina-Serena Williams e Bencic-Andreescu : Agli US Open 2019 è il momento delle due semifinali del singolare femminile, che si disputeranno sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe a partire dall’1 ora italiana della notte tra oggi e domani. Le prime a scendere in campo saranno l’ucraina testa di serie numero 5 Elina Svitolina, che giocherà la sua seconda semifinale consecutiva e in assoluto in un torneo del Grande Slam dopo quella persa a Wimbledon due mesi fa dalla romena poi ...

Berrettini-Nadal - Semifinale US Open 2019 : orario - programma - tv e streaming : Gli US Open di tennis vedranno la Semifinale tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal: venerdì 6 settembre l’azzurro, che ha sconfitto il transalpino Gael Monfils, nel penultimo atto del torneo affronterà l’iberico, che ha battuto l’argentino Diego Schwartzman. La sfida sarà la prima o la seconda dalle ore 22.00 italiane. La Semifinale tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal sarà visibile in tv su Eurosport 1 ed in streaming su ...

US Open 2019 : da Federer a Nadal. Matteo Berrettini è maturato ed ora lancia la sfida allo spagnolo : Sarà Rafael Nadal l’avversario di Matteo Berrettini nella semifinale degli US Open 2019. Lo spagnolo ha battuto nettamene l’argentino Diego Schwartzman, raggiungendo il romano, che si era reso protagonista di una straordinaria vittoria in cinque set contro Gael Monfils. Una partita sicuramente difficile e complicatissima per Berrettini e subito il pensiero va a quel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Roger Federer. In ...

Elina Svitolina-Serena Williams - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La prima Semifinale del torneo femminile metterà di fronte Elina Svitolina e Serena Williams. Per l’ucraina è la seconda Semifinale consecutiva a livello Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon, mentre per l’americana ha ottenuto la sua vittoria numero 100 nel torneo ed è ad un solo successo dal record detenuto da Chris Evert. Serena ha impiegato solamente 44 minuti per demolire la cinese Wang con un perentorio 6-0 6-1. ...

US Open 2019 - la seconda semifinale femminile sarà Bencic-Andreescu. Battute Vekic e Mertens : Si giocherà tra la svizzera Belinda Bencic, numero 13 del tabellone e la canadese Bianca Andreescu la seconda semifinale del torneo di singolare femminile degli US Open di tennis: la nordamericana ha sconfitto la belga Elise Mertens, mentre l’elvetica ha battuto la croata Donna Vekic. Nella prima sfida tra la balcanica e la svizzera c’è stato grande equilibrio nel primo set, con uno scambio di break tra nono e decimo game, quando ...

Bencic-Andreescu - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Saranno Belinda Bencic e Bianca Andreescu, l’una svizzera e l’altra canadese, a giocarsi la prima Semifinale in ordine di tabellone (ma la seconda per l’ordine di gioco) degli US Open. La svizzera arriva a questo punto del torneo dopo aver compiuto un gran bel percorso, che ne ha certificato lo status di stella di ritorno sulla scena del circuito femminile. L’apice è arrivato negli ottavi contro la numero 1 del mondo ...

US Open 2019 oggi in tv (5 settembre) - semifinali femminili : programma - orari e streaming : L’undicesima giornata degli US Open 2019 è tutta dedicata, per quanto riguarda i singolari, alle semifinali femminili, che inizieranno però all’1 ora italiana, le 19 di New York. Le partite si giocheranno entrambe sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe. Dopo due match di doppio in carrozzina, uno femminile e uno maschile, toccherà all’ucraina testa di serie numero 5 Elina Svitolina e alla statunitense sei volte campionessa ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - affronterà Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 06.39 Rafael Nadal batte Diego Schwartzman 6-4 7-5 6-2 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l’iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open ...