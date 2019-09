Sul 5G in Italia la Cina chiede fiducia | gli operatori temono eccessi di vigilanza

VIDEO F1 - i momenti salienti delle FP2 del GP d’Italia 2019 : Leclerc ancora protagonista - Mercedes veloci Sul passo : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 è stata ancora una volta condizionata dalla pioggia, ma un Charles Leclerc davvero determinato ha ripetuto la grande performance del mattino chiudendo in testa anche le FP2. Il monegasco ha firmato il miglior tempo in 1’20?978 nell’iniziale finestra di pista asciutta davanti a Lewis Hamilton (+0.068) e al compagno di squadra Sebastian Vettel (+0.201). Quarto Valtteri ...

VIDEO Max Verstappen - GP Italia F1 2019 : “Sul bagnato abbiamo più chance di rimontare - il nuovo motore è più potente” : Si profila un fine settimana in salita a Monza per Max Verstappen, il quale sarà costretto a partire dall’ultima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2019 a causa dell’introduzione della quarta power-unit nella sua Red Bull. Il talentuoso pilota olandese ha ben figurato nelle prove odierne inserendosi in quinta piazza appena alle spalle delle Mercedes e delle Ferrari, perciò l’impressione è che ...

Meteo - Sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

F1 - RiSultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Spagna 60-67 - gli azzurri si spengono Sul più bello e vengono eliminati : Il Mondiale dell’Italia è finito. Gli azzurri sono stati sconfitti per 67-60 dalla Spagna e vengono dunque eliminati dalla corsa ai quarti di finale. Una partita che si è decisa nel finale, con la squadra di Sacchetti che è mancata proprio negli ultimi minuti, quelli dove Gasol e compagni hanno costruito il loro successo. Domenica si giocherà ancora con Porto Rico, ma è un match che non vale più niente. Non è bastato un Danilo Gallinari da ...

F1 - GP Italia 2019 : riSultati e classifica FP2. Charles Leclerc in testa davanti a Hamilton - Vettel 3° : Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Monza. Il pilota della Ferrari ha stampato un interessante 1:20.978 e ha così preceduto Lewis Hamilton di 68 millesimi, il monegasco ha convinto maggiormente ma il Campione del Mondo non molla la presa. Sebastian Vettel ha chiuso in terza posizione a due decimi dal compagno di squadra, ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : riSultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L’Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l’Italia cede nel finale alla Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-Spagna DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 16.24 Si chiude qui con un po’ di amarezza la nostra DIRETTA odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.18 Spagna-ITALIA 67-60: purtroppo gli azzurri hanno subito un parziale di 10-0 da quel 56-52 a suo favore e vengono eliminati. Spagna ai quarti. ...

Miss Italia - Sevmi inSultata : la madre in lacrime. Parla Danny Mendez : Sevmi Fernando vittima di razzismo prima di Miss Italia: la madre scoppia a piangere A poche ore dall’inizio di Miss Italia 2019 è scoppiata un’incredibile polemica sul web. Difatti molti razzisti hanno preso di mira Sevmi Fernando. Attacchi davvero vergognosi che hanno purtroppo ferito molto la madre della finalista di Miss Italia. E’ stata proprio quest’ultima a rivelare su instagram che la madre, appena ha letto questi ...

Qualificazioni EURO 2020 - Finlandia-Italia in diretta Sulla Rai : Dove vedere Finlandia Italia in tv e streaming – L’Italia di Roberto Mancini ha archiviato con un 3-1 la trasferta in Armenia e si prepara già ad un’altra partita che potrebbe segnare in modo decisivo il cammino verso EURO 2020. Gli Azzurri, infatti, affronteranno la Finlandia seconda in classifica, in una gara non proibitiva, ma […] L'articolo Qualificazioni EURO 2020, Finlandia-Italia in diretta sulla Rai è stato realizzato da Calcio e ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il riSultato della FP1 - Charles Leclerc davanti a tutti con la Ferrari : Mattinata complicata sotto il profilo metereologico a Monza dove è incominciato il lungo weekend del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha comunque ruggito nelle prove libere 1 e ha timbrato il miglior tempo a dimostrazione che la Ferrari è la naturale favorita su un tracciato molto veloce come quello brianzolo. All’inseguimento Sebastian Vettel con l’altra rossa, Lewis Hamilton con la Mercedes e le ...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi Sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

