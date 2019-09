Stranieri contro consigliere Fdi | Stai attento a girare da solo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Giovanni Giacalonecomunale di FdI minacciato per aver pubblicato un video di una donna di colore che non cede il posto a un'anziana invalida Il capogruppo di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale di Ancona, Angelo Eliantonio, ha ricevuto pesanti minacce via mail dopo aver pubblicato su Facebook il filmato amatoriale, girato all’interno di un bus, dove si vede una donna di colore seduta in un posto riservato agli invalidi mentre si rifiuta di cederlo a un’anziana signora invalida. Un comportamento a dir poco intollerabile che ha scatenato le dure proteste degli altri passeggeri. Totalmente incurante, la donna fa finta di nulla e si guarda bene dall’alzarsi per cedere il posto alla signora invalida. Come illustrato dal sito di news “Ancona Today”, Angelo Eliantonio, dopo aver pubblicato il video su Facebook, ha ricevuto una mail (firmatacon un codice ...

tedosit : @SLCLSN59 @DanieleDragone1 Vorrei proprio vedere le nostre FF.O. che restano a guardare se stranieri agiscono contr… - sparviero77 : nel calcio ci giriamo le cose come ci pare.a inizio stagione si dice siamo sfavoriti xchè stranieri son +avanti nel… - nicolanatale_ : Il tempo della tolleranza è finito: ogni gesto incivile, dalla cartaccia gettata in strada alla coda saltata, dalla… -