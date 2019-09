Ruba camion nettezza urbana a Parma per portare l' amica a Montercarlo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli L'uomo hato un compattatore aed è "volato" a Sanremo. Ha caricato l'ed è ripartito per Montecarlo, dove ha festeggiato il compleanno. Sulla strada del ritorno, al casello di Imperia, lo ha fermato la polizia stradaleun compattatore della, a, con il quale si reca a Sanremo per caricare un’e, subito dopo, ripartire con lei alla volta di, per festeggiare il compleanno. E’ una storia tanto assurda, quanto vera, quella che vede come protagonista un cinquantatreenne, A.M., diche verso le 23 di mercoledì scorso (4 settembre) hato unappartenente alla ditta appaltatrice del servizio di igiene, approfittando di un attimo di distrazione del netturbino, che era impegnato a caricare i sacchetti dei rifiuti. Quest’ultimo, a dir il vero, ha notato un’intruso che stava salendo sul ...

Ale_CNCC : RT @LokiAnto1975: Vacanze differenziate.. Ruba il camion dei rifiuti e fugge a Saint Tropez - Gazzetta di Parma -