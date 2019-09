Roma | è morto l' attore Federico Palmieri | aveva 41 anni

Morto Federico Palmieri - l’attore Romano si è suicidato nel giardino della sua abitazione : È Morto a 41 anni Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. Il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato con una corda alla grata del giardino del palazzo in cui abitava a Roma, come riferisce Il Messaggero. Il suicidio risale al pomeriggio di giovedì e non si conoscono i motivi che hanno spinto l’attore a compiere il gesto: secondo quanto si apprende, non ha lasciato nessun messaggio. Attore, regista e autore di teatro e ...

Morto a 30 anni il figlio di Cafu - ex terzino della Roma : E' Morto, stroncato da infarto a 30 anni, il figlio di Cafu. Danilo Feliciano de Moraes è stato colpito da malore mentre giocava a calcio a casa della sua famiglia a Barueri, nell'area metropolitana di San Paolo. In una nota su Twitter la Roma "esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore". Secondo la ricostruzione che l'ex terzino della Roma ha fatto all'amico Paulo Sergio, il ragazzo si ...

Alfiero Alfieri morto - addio all’attore Romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Carlo Delle Piane morto a Roma - lunedì i funerali : ha girato 110 film - da Totò a Pupi Avati : Lutto nel mondo cinema. È morto a Roma all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L'attore aveva da poco festeggiato i 70...

Roma - trovato cadavere tra i rifiuti/ Morto 40enne : 'Aveva vestiti sporchi di sangue' : Roma, rinvenuto cadavere tra rifiuti: choc nella periferia est. Il corpo è di un 40enne Romano, non si esclude la pista dell'omicidio.

Escursionista morto : salma di Simon su un aereo per Roma - domani tornerà in Francia : E’ stata imbarcata su aereo diretto a Roma la salma di Simon Gautier dove domani mattina sara’ portata in Francia con un volo diretto. Il feretro del turista francese, morto durante un’escursione in Cilento (Salerno), ha lasciato l’obitorio dell’ospedale di Sapri nel primo pomeriggio di oggi. Sulla bara un mazzo di fiori e la foto sorridente del 27enne Escursionista. L'articolo Escursionista morto: salma di Simon su ...

Roma. Morto Antonio Marini : la carriera del magistrato legata alla lotta al terrorismo : Lutto a Roma. E’ Morto Antonio Marini, magistrato di lungo corso con una carriera legata alla lotta al terrorismo. alla

Morto a Roma pm Antonio Marini - magistrato antiterrorismo : Lavorò a grandi inchieste, dal rapimento Moro all'attentato a papa Wojtyla, dall'omicidio D'Antona al caso Marta Russo

Roma : morto in un agguato il 53enne capo ultrà della curva Nord laziale : Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, è stato ucciso ieri, 7 agosto, in un parco di Roma. L'ultrà laziale aveva precedenti per narcotraffico. Piscitelli aveva 53 anni, una lunga militanza tra gli ultras della curva Nord come capo degli Irriducibili e numerosi precedenti penali per droga. Al Parco degli acquedotti, dove abitava, ieri sembra essere avvenuta una vera e propria esecuzione: un colpo di pistola ha raggiunto l'uomo alla nuca, ...