Milano Piante | alberi e panchine | i doni dei privati per una città più verde

Ladro 'acrobata' fa scoprire ad agenti 11 piante di marijuana a Milano : Il Ladro 'acrobata' fa scoprire agli agenti una piantagione di marijuana nascosta in un appartamento milanese. È accaduto la notte scorsa, poco dopo le 4, quando è arrivata alla polizia la chiamata di un residente in via Banfi, zona Ticinese, che ha segnalato la presenza di un uomo aggrappato a una grondaia per 'scalare' il vicino palazzo. Quando gli agenti sono arrivati, l'uomo si era già dileguato. Nell'appartamento da lui preso di mira, dove ...