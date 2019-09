Meloni va in piazza | Berlusconi no | Salvini punta su Pontida e sul Copasir

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia dellacontro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per il 19 ottobre a Roma e prima - a metà mese - ci sara'. La kermesse questa volta servirà per serrare i ranghi e puntellare la linea dell'opposizione dura in Parlamento a M5s e Pd. L'autocritica del Carroccio Nel Carroccio ci si interroga ancora sulla gestione della crisi di governo. La leadership del 'Capitano' non è assolutamente in discussione, ma la tesi dell''uomo troppo solo al comando' che non ha saputo muoversi con ...

