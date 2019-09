LIVE Medvedev-Dimitrov 0-0 | US Open 2019 in DIRETTA | si parte con la prima semifinale!

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 Chi vincerà lasemifinale? Chi raggiungerà la finale Slam per lavolta in carriera? 21.55 Tra poco i giocatori scenderanno in campo sull’Arthur Ashe Stadium. 21.52 C’è attesa per il match delle 22, ma di meno rispetto a quella del 18 volte campione Slam Rafael Nadal contro Matteo Berrettini. 21.50 Manca sempre meno alla sfida: sono quasi le 16 e al momento c’è pioviggine su NY, come previsto anche nelle prossime ore. 21.48 Daniilin carriera ha vinto 5 trofei su 10 finali: quest’anno, oltre le già citate finali, ha vinto Sofia e perso a Brisbane e Barcellona. 21.46non raggiunge una finale da Rotterdam 2018, giorno in cui vinse Roger Federer che tornò #1 al mondo. Con la vittoria ai quarti di finale contro The Swiss Maestro, si chiude un cerchio? 21.45 Il torneo di doppio è ...

