Il volo dei droni spiegato in meno di due minuti

Il primo volo del velivolo che può cambiare il futuro dei droni : Dopo anni di attese e grandi promesse non è ancora arrivata l’età dell’oro dei droni, che però negli anni a venire potrebbero diventare uno strumento importante per operazioni di primo soccorso in caso di emergenze, oppure per consegnare medicinali e forniture industriali in aree difficili da raggiungere con altri mezzi. In questa direzione si muovono Amazon e Alphabet (con il progetto Wing), ma anche Bell, che ha svelato il primo ...

Scomparsi a Piacenza - l’uomo è indagato per omicidio volontario e considerato pericoloso : sospese le ricerche da parte dei volontari : L’idea della Procura è che lui abbia ucciso lei, nascosto il corpo e poi sia fuggito. È questa l’ipotesi su cui si muovono i pm che indagano sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, un operaio di 45 anni e una sua amica 28enne spariti domenica scorsa nel Piacentino. Sebastiani da sabato è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, almeno in astratto, pericoloso, ...

Pallavolo – Mondiali U19 - Italia d’oro : le parole dei protagonisti : Campionati Mondiali U19: l’Italia è medaglia d’oro, la soddisfazione dei protagonisti Il giorno dopo il successo degli azzurrini nei Campionati Mondiali under 19 in Tunisia, dove hanno conquistato una medaglia d’oro che, in questa categoria, mancava all’Italia dall’edizione in Iran del 1997, i protagonisti di questo importante trionfo hanno espresso la propria gioia. Di seguito le parole piene di soddisfazione del presidente Pietro Bruno ...

Governo M5s-Pd - consultazioni di Conte : il premier riceve M5s e Pd. I temi sul tavolo : dalla questione dei vice al programma : L’orizzonte è per martedì, al massimo mercoledì. Il presidente incaricato Giuseppe Conte viene descritto come determinato, sereno, consapevole del suo ruolo che lui interpreta sempre come quello di un garante. Entro metà settimana vorrebbe risalire al Quirinale per sciogliere la riserva. Tradotto: in questi cinque giorni deve chiudere lo schema della squadra dei ministri. Primo problema: i suoi vice, ammesso che ci saranno. Le opzioni sono ...

Terrore sul volo Sharm-Napoli - le voci dei passeggeri : «Nessuno crede all'impatto con uno stormo di uccelli» : Tanta paura, ma alla fine per 122 passeggeri di ritorno in aereo da Sharm el Sheikh, quello di ieri sarà ricordato soltanto come uno spiacevole episodio avvenuto in ultimo giorno di...

Gli esorcisti contro il capo dei gesuiti : "Il diavolo non è un simbolo - ma una persona" : Francesco Curridori L' Associazione Internazionale esorcisti (AIE) ha polemizzato con Arturo Sosa, il capo dei gesuiti, il cosiddetto 'Papa Nero' che sostiene che il diavolo sia soltanto un simbolo del male Il diavolo esiste davvero o è solo un simbolo del male? Il quesito ha tenuto banco in questi giorni nel corso del Meeting di Rimini. Arturo Sosa, generale dei gesuiti, il cosiddetto 'Papa Nero', ha sostenuto che il diavolo non sia ...

Generale dei Gesuiti : 'Il diavolo non esiste'/ Esorcisti contro padre Sosa Abascal : padre Arturo Sosa Abascal: 'Il diavolo esiste come realtà simbolica e non come realtà personale'. La replica degli Esorcisti: 'Satana esiste davvero'.

Rimini - Generale dei Gesuiti paragona il diavolo ad un simbolo - gli esorcisti : 'Esiste' : Se il diavolo, inteso come figura simbolica o come un essere in carne ed ossa, esiste davvero, è una domanda che tutti noi ci siamo fatti almeno una volta nella vita. Tale quesito però se lo sono posto alcuni religiosi al recente Meeting di Rimini, dove si sono riuniti numerosi esorcisti provenienti da tutto il Paese. Alla kermesse ha partecipato anche il Generale dei Gesuiti, Arturo Sosa, che ha detto la sua sull'argomento. Per il religioso ...

L'ultima del capo dei gesuiti : "Il diavolo è una figura simbolica" : Giuseppe Aloisi Padre Arturo Sosa, vertice dei gesuiti, nega l'esistenza fisica del diavolo. Ma Jorge Mario Bergoglio è il Papa che ha nominato più volte il demonio nella storia della Chiesa cattolica Padre Arturo Sosa, superiore generale dei gesuiti, non è nuovo a riflessioni dottrinali di questo stampo, ma la negazione del diavolo quale entità fisica rischia di collimare, e non poco, con la pastorale dal Papa regnante. Jorge Mario ...

Appello dei volontari Vigili del Fuoco in congedo di Modica : serve un nuovo mezzo : L'Associazione Nazione Vigili del Fuoco in congedo, delegazione di Modica, fa Appello alla generosità dei cittadini Modicani per dotarsi di un mezzo

Trump auspica il ritorno della Russia al tavolo dei big. Mosca : "Servono proposte concrete" : Per un eventuale ritorno della Russia al tavolo delle principali economie mondiali e una possibile riattivazione del formato G8 “devono essere formulate delle proposte concrete e, se ci sono, devono essere inoltrate alla parte russa per essere esaminate”: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova a Radio Govorìt Moskvà. Ieri, a pochi giorni dal summit di Biarritz, il presidente americano Donald ...

Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino : in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 : azzurri oggi in viaggio per la Cina. volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora ...

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...

Dl imprese : da rider a Whirlpool - le misure sul tavolo del Consiglio dei ministri : Arrivano il decreto sulle crisi aziendali, il decreto sul settore lattiero caseario e il decreto sulle assunzioni nella scuola, sul tavolo del Consiglio dei ministri. E’ quanto emerge dall’integrazione dell’ordine del giorno, diramata da Palazzo Chigi.Sul tavolo anche un decreto per prorogare di due mesi le funzioni del Garante per la privacy.Ecco alcune delle misure in arrivo:Tutele per i riderAssicurazione obbligatoria Inail ...