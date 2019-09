I fantasmi giapponesi della seconda stagione di The Terror

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=ZLyVHQdnfoI Ladell’antologia horror The, intitolata Infamy, è su Amazon Prime Video, con un episodio a settimana. Serie dell’orrore a sfondo storico, dopo una primaadattata da un romanzo di Dan Simmons e ispirata alla fatale traversata delle navi britanniche Erebus ea caccia di una rotta navale – il celebre passaggio a nord ovest – tra i ghiacci artici, sposta l’ambientazione negli Usaguerra mondiale. I protagonisti non sono più l’equipaggio di una missione imperialista sterminato dalle intemperie e da una fantomatica e animalesca creatura soprannaturale, bensì gli americani di originiinternati all’indomani dell’attacco di Pearl Harbor dal governo statunitense a causa delle proprie ascendenze. The: Infamy si rifà alla suggestiva tradizione letteraria nipponica dei kaidan, le ...

