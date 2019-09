Germania | auto piomba sui passanti a Berlino | 4 morti | anche un bambino

Germania : bambino guida sull'autostrada la macchina dei genitori per otto chilometri : Un bambino di otto anni ha guidato di notte sull'autostrada a 140 km orari senza che nessuno lo fermasse. La vicenda, che ha dell'incredibile, è successa in Germania e fortunatamente non è successo nulla di grave, ma poteva accadere l'irreparabile. Il bambino che, da quanto raccontato dalla BBC e anche dalla madre, ama molto guidare i go-kart e gli autoscontri, ha deciso di provare la macchina dei suoi genitori che era parcheggiata sotto casa ...