Forum Ambrosetti | dagli imprenditori prima fiducia al governo Conte 2

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il2 incassa la sua: quella degliriuniti sulle rive del lago di Como per il tradizionale appuntamento con ildi settembre. In una edizione insolitamente orfana di big dell'esecutivo, che ha giurato solo ieri e deve ancora incassare ladel Parlamento, manager e banchieri hanno salutato positivamente ilgiallorosso. Ad aprire le danze il presidente di Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro, che in avvio di lavori ha osservato: "Il nuovodeve affrontare i problemi della crescita e per crescere bisognanere il debito pubblico perché è una grossa tassa sull'economia italiana. Fortunatamente ci sono delle condizioni che ridurranno il costo sensibilmente e questa è una circostanza che va fatta valere, che deve essere utilizzata proprio per accelerare la crescita. I mercati - ha sottolineato - stanno esprimendo ...

Agenzia_Ansa : Emma Marcegaglia a #Cernobbio al Forum #Ambrosetti: 'Pronti a collaborare con il governo' - #VIDEO #ANSA - intesasanpaolo : Il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro intervistato a Cernobbio a latere del Forum @Ambrosetti_ '… - classcnbc : #Padoan: necessari incentivi per far calare il #debito italiano In diretta su #classcnbc, l’intervista a @PCPadoan… -