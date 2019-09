CorSport | gelo tra Sarri e Mandzukic La prossima settimana il confronto con Emre Can

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sono diversi i problemi interni allo spogliatoio che il tecnico della Juventus Mauriziosi troverà ad affrontare nelle prossime settimane, scrive il Corriere dello Sport. Dopo una due giorni in cui ha tenuto banco, tra esclusione dalla lista Champions, attacco alla Juve e ae parziale retromarcia sui social,Can è in Germania. Avrà unconsolo al suo rientro. Un discreto, invece, è calato nei rapporti tra. Il croato si aspettava l’esclusione dalla lista Champions ma non per questo condivide la scelta della società, né di essere considerato l’ultimo degli attaccanti. C’è poi Rugani. Un altro degli scaricati dalla Juventus ripescati sul finire del mercato solo perché non sono andate in porto le trattative di cessione. E’ stato proprioa ripescarlo. Il tecnico ha deciso di puntare su di lui piuttosto che ...

napolista : CorSport: gelo tra #Sarri e #Mandzukic. La prossima settimana il confronto con #EmreCan - ilNapolista -